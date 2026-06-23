A Tom Hanks le parece “aterradora” la idea de que se podría usar IA para recrear su voz en “Toy Story 6”

El actor Tom Hanks aseguró que es posible que en un futuro Disney utilice inteligencia artificial para recrear su voz para interpretar a Woody en una próxima entrega de la franquicia de “Toy Story”.

Durante más de 30 años, Tom Hanks dio voz a Woody, uno de los personajes principales de la saga de “Toy Story”, la cual estrenó el pasado 19 de junio su última entrega.

Ante la posibilidad de una próxima película de “Toy Story”, Tom Hanks sugirió que podría darse un escenario en el que Pixar utilizara sus grabaciones de voz de los últimos 30 años para generar una actuación sin él.

“El tiempo es invencible. La cuestión sería si podríamos o no reconstruir alguna versión de mí. Cada palabra que hemos grabado en “Toy Story” está en algún medio digital, así que podrían crear lo que quisieran”, dijo Hanks en una entrevista con Entertainment Weekly.

Tom Hanks y su compañero de elenco Tim Allen, quien dio voz a Buzz Lightyear, coincidieron en que la idea de crear una nueva película de “Toy Story” con inteligencia artificial es “aterradora”.

Ante las dudas sobre si es posible que se desarrolle una próxima entrega de “Toy Story”, Tom Hanks aseguró que solo valdría la pena si la historia es cautivadora.

“Si van a hacer otra película de ‘Toy Story’, más vale que valga la pena. Más vale que sea genial. Más vale que exploren algún tema que no sea simplemente alargarlo porque a la gente le gusta el título”, dijo en la entrevista.

El actor consideró que, de desarrollarse una nueva historia, debe ser original y no solo guiarse por el negocio que implica. “Quiero decir, es un negocio corporativo enorme, sin duda, no lo voy a negar. Pero a menos que sea algo bueno, nuevo y original, no hay razón para hacerlo”, añadió.

La quinta entrega de la franquicia presenta una trama en la que los juguetes deben enfrentarse a una nueva realidad: cómo la tecnología se convierte en la principal fuente de entretenimiento de los niños. Es por eso que aparece el personaje de Lylypad, una tablet que acapara la atención de Bonnie y representa una amenaza para los juguetes.

“Toy Story 5” es una de las películas más exitosas en taquilla en lo que va de 2026. La cinta de Pixar logró una recaudación de $312 millones de dólares a nivel mundial, incluyendo $160 millones en Estados Unidos.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado una nueva entrega de “Toy Story”, el director Andrew Stanton dijo que “Toy Story 5” probablemente sea la quinta y última entrega.

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