Francia vs. Irak fue suspendido por casi dos horas por alerta de tormenta eléctrica

Las alarmas meteorológicas encendieron los protocolos de emergencia el Mundial 2026. El arranque de la segunda mitad del compromiso entre las selecciones de Francia e Irak, correspondiente al Grupo I, fue suspendido formalmente este lunes debido a una severa tormenta eléctrica que azota la zona metropolitana de Philadelphia.

El aviso de desalojo se activó justo en el momento en que el colegiado decretó el final de los primeros 45 minutos. A través de la megafonía del estadio, la organización instruyó a los miles de aficionados presentes a “abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio de inmediato dentro de las zonas cubiertas del recinto”.

Por estrictas normas de seguridad de la FIFA y las autoridades locales, una vez que se registra el impacto de rayos dentro del radio de exclusión del estadio, las actividades deben detenerse por un periodo

La preocupación fue máxima, considerando que el Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) había emitido un aviso de tornado para la región de Philadelphia poco antes de ordenar la suspensión.

En el plano estrictamente deportivo, el combinado dirigido por Didier Deschamps se marchó a los vestuarios con una ventaja parcial de 1-0. La solidez gala se impuso temprano en el compromiso gracias a una genialidad de Kylian Mbappé, quien mandó el balón al fondo de las redes en el minuto 14 para abrir el marcador ante un cuadro iraquí que se había plantado con personalidad en el terreno de juego.

Este incidente representa la primera suspensión oficial por causas climatológicas en lo que va de esta Copa del Mundo.

Sigue leyendo:

·Camiseta de México es la más vendida en el Mundial 2026

·Un Messi histórico mete a Argentina en la siguiente fase del Mundial 2026 tras doblete a Austria

·Exjugador brasileño desata polémica en pleno Mundial 2026 al ventilar supuestos problemas “financieros y personales” de Raphinha