Los estadounidenses gastarán un récord de $27,900 millones este Día del Padre: estos regalos serán los favoritos

Para celebrar el Día del Padre este domingo, los estadounidenses gastarán un récord de $27,900 millones, la cifra más alta registrada hasta ahora, según la encuesta anual de la Federación Nacional de Minoristas (NRF) y Prosper Insights & Analytics. El año pasado se estableció una marca de gasto en $24,000 millones.

El gasto promedio alcanzará los $226.58 por persona, casi $27 más que el año pasado, un incremento que confirma que las familias siguen destinando más dinero a esta celebración pese al alto costo de vida. Más allá del monto, los hábitos de consumo también están cambiando: las experiencias, las salidas y las actividades compartidas ganan terreno frente a los regalos tradicionales.

De la parrilla a la experiencia: lo que los padres realmente quieren

Durante años, el regalo típico para el Día del Padre ha sido algo práctico: herramientas, ropa, comida a la parrilla. Pero este patrón está cambiando.

Según la NRF, el 31% de los consumidores planea regalar una experiencia este año, mientras que el 45% considera cajas de suscripción: comida gourmet, cervezas artesanales, acceso a servicios de streaming o gaming. Los regalos más tradicionales siguen presentes, pero ya no dominan la lista.

Las categorías con mayor volumen de gasto esperado para 2026, de acuerdo con la encuesta de NRF y datos de Retail Brew, son:

Ropa y accesorios: categoría más comprada de forma consistente

categoría más comprada de forma consistente Comida y bebida: la suscripción más popular, con 22% de preferencia

la suscripción más popular, con de preferencia Streaming de video: 16% de los compradores

de los compradores Gaming: 16%

Equipos para actividades al aire libre y parrilla: desplazados del primer lugar

“Los consumidores priorizan encontrar algo único o diferente”, señaló Lea Grgich, analista sénior de investigación de la NRF. “El 44% dice que lo más importante es elegir algo que se sienta especial, y el 34% busca crear un recuerdo.”

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Los que más gastan y los que ajustan el presupuesto

No todos celebran igual. Hay una brecha notable entre quienes pueden gastar y quienes deben recortar.

Según datos de RetailMeNot 2026, más del 71% de los compradores planea gastar menos de $100 en regalos del Día del Padre. Pero las personas entre 35 y 44 años gastan significativamente más que el promedio, jalando el total hacia arriba, según el análisis de MNTN Research.

Para la comunidad hispana, que tiene tasas de participación más altas en el Día del Padre, según investigaciones de la Universidad Northwestern y TelevisaUnivision, la presión es doble: alta motivación para celebrar y presupuesto más ajustado.

Eso se traduce en opciones de regalo que sean memorables sin ser costosas.

Cómo celebrar sin gastar de más: tres opciones reales

No hace falta desembolsar $226 para que el regalo sea significativo:

Regala tiempo, no objetos. Una tarde de pesca, un partido de fútbol en casa, o una cena preparada en familia generan más impacto emocional y menos costo. Las encuestas indican que los padres valoran el tiempo compartido por encima de los regalos materiales.

Una tarde de pesca, un partido de fútbol en casa, o una cena preparada en familia generan más impacto emocional y menos costo. Las encuestas indican que los padres valoran el tiempo compartido por encima de los regalos materiales. Usa tarjetas de regalo estratégicamente. Es la categoría número uno según RetailMeNot 2026 con 15% de preferencia y permite al padre elegir exactamente lo que quiere y elimina el riesgo de acertar o fallar.

Es la categoría número uno según RetailMeNot 2026 con y permite al padre elegir exactamente lo que quiere y elimina el riesgo de acertar o fallar. Compra con anticipación usando cupones y reembolsos. Quienes compran con días de anticipación acceden a mejores precios. Cerca del 25% de los compradores espera hasta la última semana, lo que los deja expuestos a precios más altos.

El giro que pocos notan: el gasto sube, pero el volumen se estanca

El récord de $27,900 millones no significa que más personas celebren.

Según eMarketer, el gasto total creció 16.3%, impulsado principalmente por el alza en el precio promedio por persona, no por un aumento en el número de compradores. En otras palabras: hay menos personas gastando más, en lugar de más personas celebrando. El 77% de los consumidores planea celebrar este año, una cifra estable respecto a años anteriores.

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Las cifras son relevantes para comerciantes y familias: el récord está cimentado sobre un grupo que puede absorber el gasto, no sobre una celebración masiva más accesible que antes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto en el Día del Padre 2026

¿Cuánto gasta en promedio un estadounidense en el Día del Padre en 2026?

Según la NRF, el gasto promedio es de $226.58 por persona, el más alto en la historia del registro anual del organismo. El total proyectado para todo el país es de $27,900 millones.

¿Cuáles son los regalos más populares para el Día del Padre en 2026?

Las experiencias y las cajas de suscripción lideran las preferencias. El 31% planea regalar una experiencia; el 45% considera una suscripción. Ropa, tarjetas de regalo y comida también figuran.

¿Los hispanos celebran más o menos el Día del Padre que otros grupos?

El Medill Spiegel Research Center indica que los consumidores hispanos y afroamericanos tienen tasas de participación más altas en el Día del Padre que el promedio nacional.

¿Cuánto gastaron el año pasado en el Día del Padre en EE.UU.?

En 2025 se estableció el récord anterior con $24,000 millones en total y un promedio de $199.38 por persona. En 2024, el total fue de $22,400 millones.

¿Es mejor comprar el regalo con tiempo o en el último momento?

Con anticipación, definitivamente. Cerca del 25% de los compradores espera hasta la última semana, lo que limita opciones y eleva precios. Comprar antes permite usar descuentos.

Conclusión

El récord de $27,900 millones refleja que los estadounidenses están redefiniendo la forma de festejar a papá, desplazando los objetos hacia las experiencias.

Si la tendencia continúa: experiencias más caras, suscripciones acumuladas y expectativas más altas, el Día del Padre podría convertirse en una fecha con presión financiera similar a la Navidad para muchas familias hispanas que celebran con alta intensidad emocional y presupuesto acotado.



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