Austria cuestiona el 1-0 de Messi por una falta que el árbitro dejó pasar

El segundo partido de Argentina en el Mundial 2026 vuelve a estar lleno de polémica. Tras el triunfo de la albiceleste 2-0, el entrenador de Austria, Ralf Rangnick, cuestionó la inacción arbitral en el primer gol del partido anotado por Messi.

Según el seleccionador, en el inicio de la jugada debió sancionarse como falta sobre Xaver Schlager. Para Ralf Rangnick, el árbitro dejó correr un contacto determinante en la mitad de la cancha y esa omisión terminó habilitando la jugada que el capitán argentino transformó en el primer tanto de la noche.

“En cuanto al primer gol, le habría pedido al cuarto árbitro que hiciera lo que hizo antes del lanzamiento del penal: debería haber mirado y habría visto lo que todos vieron, una falta sobre (Xaver) Schlager“, dijo.

“Fue molesto. Sin embargo, en general estoy satisfecho con mi equipo y apruebo cómo jugaron hoy”, añadió.

?? Rangnick : “Messi a encore prouvé qu’il est le meilleur joueur qui ait jamais existé”#beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/9gnDSQw0sM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 22, 2026

Aun así, el entrenador evitó reducir la derrota únicamente al fallo del juez. Reconoció que la selección de Lionel Scaloni impuso ritmo y jerarquía en los tramos decisivos, y destacó que Messi volvió a marcar diferencias en un Mundial donde ya suma cinco goles.

“Si alguien tiene 39 años y es capaz de marcar dos goles, y cinco en total, al comienzo del Mundial, eso marca la diferencia”, dijo Rangnick sobre Messi, quien también falló un penal al principio del partido tras una revisión del VAR por parte del árbitro Amin Omar.

“Sabíamos que está en una liga propia y Lionel Messi ha demostrado que es uno de los mejores, o incluso el mejor (…) pero creo que participamos en el segundo gol, eso es culpa nuestra”, explicó.

El entrenador opinó que “en todos los partidos de un Mundial hay fases en las que un equipo tiene el impulso a su favor”. En el caso de Austria fue el penal fallado por Messi. “Fallaron el penal y después de eso nos metimos en el partido”, afirmó.

Al minuto 38, Mac Allister recuperó con falta en la mitad de la cancha sobre Xaver Schlager. En la última línea, un pase de Enzo Fernández que Almada dejó pasar entre las piernas fue rematado de primera por Messi.

?ATENCIÓN?



Gol de Messi viene precedido de una falta de Argentina sobre el jugador de Austria.

?El VAR no puede intervenir porque no es una falta en APP

?(Attacking Possession Phase o Fase de Ataque con Posesión del Balón)

El equipo de Austria estaba bien parado en zona? pic.twitter.com/p8yXiKnPbr — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) June 22, 2026

Este gol fue el que le permitió a Messi abrir la cuenta en este duelo y llegar a 17 goles en Mundiales, superando así a Miroslav Klose en la tabla histórica de la Copa del Mundo.

Argentina ha anotado cinco goles en dos encuentros y todos han sido obra de Messi. Sin embargo, no es la primera polémica en torno al arbitraje y el argentino en este Mundial.

En el debut ante Arabia Saudita, Messi frotó la lámpara en el minuto 17 y marcó el primer tanto del partido y de su cuenta personal.

No obstante, a los 30 minutos del primer tiempo quiso presionar la salida de la defensa argelina, pero llegó tarde y cometió falta sobre Aissa Mandi, capitán de Argelia.

Messi clavó los tachones en la pantorrilla del defensa rival. El árbitro polaco Szymon Marciniak pitó la falta, pero no recibió ni advertencia, ni tarjeta amarilla.

El VAR tampoco llamó a revisión una jugada que, bajo los estándares de arbitraje actual y los vistos ya en otros partidos de este Mundial, hubiese sido roja.



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