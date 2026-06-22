Messi se convirtió en el jugador con más penales fallados en Copas del Mundo

El astro argentino Lionel Messi tuvo la oportunidad de convertirse en el máximo anotador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, pero en su primera oportunidad falló e impuso una marca negativa.

? ¡¡¡LIONEL MESSI FALLA EL PENAL!!!



Leo no pudo convertir el penal, era la oportunidad de convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales ?



¿Podrá marcar en el partido? ?



? Sigue toda la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026 por Telemundo y? pic.twitter.com/wYdJ28aYyA — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 22, 2026

El 10 de Argentina cobró un penal al minuto 9 ante Austria, pero su cobro se fue por un lado del arco sin que el portero Alexander Schlager la atajara.

Con este fallo, Messi ha errado 3 de 7 tiros penales en sus seis Mundiales y es el futbolistas con más penalties fallados en las Copas de Mundo. Dejó atrás al delantero de Ghana, Asamoah Gyan, quien falló dos disparos desde los doce pasos.

#OJOALDATO – 22 de junio de 2026. Justo 40 años después del doblete de Maradona ante los ingleses, Leo Messi lanza un penalti para convertirse en el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo? y termina convirtiéndose en el jugador con más penaltis fallados (3) en la? pic.twitter.com/9d0fqPEQLT — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 22, 2026

Los tres penales que Messi falló en los Mundiales:

Mundial 2018: ante Islandia. El arquero Hannes Halldórsson detuvo su disparo.

Mundial 2022: ante Polonia. El guardameta Wojciech Szczęsny evitó el gol.

Mundial 2026: ante Austria. En esta oportunidad fue Messi quien erró el tiro.

Lionel Messi has both taken (7) and missed (3) the most penalties in World Cup history. pic.twitter.com/ITNcvsFsJw — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 22, 2026

Messi: primero que falla un penal en el Mundial 2026

Hasta los genios pueden fallar en la Copa del Mundo. Y es que en el Mundial del 2026 se habían cobrado seis penales de manera perfecta. Harry Kane lo hizo en dos oportunidades tras la invasión en el área por parte de Croacia, pero al final acertó.

Este lunes 22 de junio, el astro argentino, Lionel Messi, el mismo que se consagró como el mejor del mundo en Qatar 2022 y que igualó a Miroslav Klose, se convirtió en el primer futbolista en esta edición en fallar un penal.

De los siete penales que ha ejecutado el astro argentino en la historia de la Copa del Mundo, Messi ha enviado cuatro a las redes y ha fallado tres, dos de ellos salvados por el arquero, pero en esta ocasión su disparo ni siquiera fue a puerta.

Seguir leyendo:

Un Messi histórico mete a Argentina en la siguiente fase del Mundial 2026 tras doblete a Austria

Messi supera a Klose y se convierte en el máximo goleador en la historia de los Mundiales

Camiseta de México es la más vendida en el Mundial 2026