Beneficios de Costco poco conocidos que pueden ahorrarte $500 o más al año

Aunque Costco es conocido por sus productos a granel, sus pollos rostizados y el famoso combo de hot dog con refresco por $1.50, muchos socios desconocen que la membresía también incluye acceso a descuentos en viajes, seguros y otros servicios que podrían representar ahorros de cientos de dólares al año.

Para jubilados y consumidores que buscan reducir gastos, algunos de estos beneficios podrían incluso superar el costo anual de la membresía.

Las membresías y cuándo conviene pagar más

Costco ofrece dos niveles principales de membresía. La Gold Star cuesta $65 al año, mientras que la Executive tiene un costo de $130 y otorga un reembolso anual del 2% en compras elegibles, incluidos algunos servicios de viaje.

Según la información citada por diversos especialistas, una persona necesitaría gastar alrededor de $3,250 al año para recuperar el costo adicional de la membresía Executive mediante ese programa de recompensas.

Al sumar compras de supermercado, medicamentos, seguros y viajes, algunos socios pueden alcanzar fácilmente esa cifra.

Costco Travel: uno de los servicios menos aprovechados

Uno de los beneficios menos conocidos es Costco Travel, una plataforma que permite reservar paquetes vacacionales, hoteles, cruceros y autos de alquiler con tarifas preferenciales para miembros.

El sitio TastingTable señala que este servicio funciona prácticamente como una agencia de viajes incluida con la membresía.

Además, Costco cuenta con personal especializado que ayuda a los usuarios a organizar vacaciones completas o itinerarios personalizados. Los miembros pueden obtener asistencia mediante el centro de ayuda disponible en el portal oficial de Costco Travel.

Descuentos en seguros de automóvil

Uno de los mayores ahorros potenciales para algunos miembros proviene de los seguros de auto.

De acuerdo con SmartFinancial, los socios de Costco redujeron en promedio alrededor de $595 al año en sus primas de seguro automotriz durante 2022.

Costco no vende directamente las pólizas, pero trabaja con la aseguradora CONNECT para ofrecer tarifas preferenciales a sus miembros.

Especialistas recomiendan comparar precios periódicamente, ya que cambiar de aseguradora puede resultar más beneficioso que permanecer durante años con la misma compañía.

Ahorros adicionales al combinar seguros

Los beneficios también pueden extenderse a quienes contratan seguros para automóvil y vivienda.

Según AutoInsurance.org, combinar ambas pólizas puede generar descuentos de hasta 18%.

Por su parte, Learn Home Insurance señala que los programas disponibles para socios de Costco pueden ofrecer rebajas de entre 5% y 20% en seguros de vivienda, dependiendo del perfil del cliente y la cobertura contratada.

Sigue leyendo:

– Los 10 empleos mejor pagados de Costco

– Cómo puedes saber cuándo Costco rebaja los productos que no logra vender

– Dos ingredientes ponen en problemas legales al famoso pollo rostizado de Costco