Dos ingredientes ponen en problemas legales al famoso pollo rostizado de Costco

El icónico pollo rostizado de Costco, conocido por mantenerse durante años con un precio de apenas $4.99, enfrenta ahora una batalla legal relacionada con dos ingredientes presentes en su sazón.

Una demanda colectiva presentada en California acusa a la cadena de publicidad engañosa por promocionar el producto como libre de conservadores.

La controversia comenzó en enero, cuando dos consumidoras de California presentaron una demanda contra Costco argumentando que el pollo Kirkland Signature Seasoned Rotisserie Chicken era anunciado con la frase ‘Sin conservadores’, pese a contener fosfato de sodio y carragenina entre los ingredientes utilizados en el condimento.

Ahora, la compañía busca que el caso sea desestimado antes de llegar a juicio. En una presentación judicial realizada el 4 de junio ante una corte federal del sur de California, Costco solicitó a un juez que rechace la demanda colectiva propuesta.

La acusación contra Costco

Las demandantes sostienen que la publicidad del producto resultaba engañosa porque el fosfato de sodio puede ayudar a reducir la oxidación y retrasar el crecimiento microbiano, mientras que la carragenina puede estabilizar la textura y prolongar la vida útil de los alimentos.

Según la demanda, los consumidores habrían pagado más de lo que realmente valía el producto o habrían evitado comprarlo si hubieran conocido las funciones atribuidas a esos ingredientes.

Cuando se presentó la querella, el abogado de las demandantes, Wesley M. Griffith, declaró: “Los consumidores confían razonablemente en afirmaciones claras y prominentes como ‘Sin conservadores’, especialmente cuando deciden qué comerán ellos y sus familias.

“La propia lista de ingredientes de Costco contradice su publicidad. Eso es ilegal y es injusto”, añadió.

Los demandantes buscan representar a compradores de todo el país y solicitan indemnizaciones, restituciones económicas y medidas judiciales que obliguen a modificar la publicidad del producto.

La defensa de Costco

Costco rechaza las acusaciones y sostiene que la teoría presentada por los demandantes carece de fundamento.

En los documentos entregados al tribunal, la empresa calificó las acusaciones como una teoría fatalmente defectuosa y afirmó: “Las propias fuentes de los demandantes la contradicen, las regulaciones de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) la desacreditan y la etiqueta del producto la desmiente”.

La compañía argumenta que tanto la carragenina como el fosfato de sodio forman parte de la mezcla de condimentos y no deben clasificarse necesariamente como conservadores.

Además, señala que la FDA identifica la carragenina principalmente como un emulsionante, estabilizador o espesante, y no como un conservador.

Costco también insiste en que los ingredientes siempre estuvieron detallados en el etiquetado del producto, por lo que considera que los compradores contaban con la información necesaria al momento de realizar la compra.

El precio de $4.99 es parte de la defensa

Uno de los principales argumentos de Costco se centra en el precio del producto.

La empresa destacó que eliminó la frase ‘Sin conservadores’ de algunos anuncios y listados en línea después de que se presentara la demanda, pero el precio del pollo se mantuvo intacto.

“El precio del pollo rostizado permanece sin cambios en sus conocidos $4.99”, indicó Costco en los documentos judiciales.

La compañía añadió: “Esta admisión es fatal: no existe un sobreprecio y nunca existió”.

Costco también señaló que los demandantes no identificaron a ningún competidor que venda un pollo rostizado entero por menos de $4.99.

Uno de los productos más vendidos de la cadena

El pollo rostizado se ha convertido en uno de los productos más emblemáticos de Costco y forma parte de una estrategia de precios que la empresa mantiene desde 2009, incluso en medio de la inflación y el aumento de costos operativos.

De acuerdo con información citada en el proceso judicial, Costco vendió 157.4 millones de pollos rostizados en todo el mundo durante el año fiscal 2025, convirtiéndolo en uno de los alimentos preparados de mayor volumen dentro de la compañía.

Aunque Costco intenta cerrar el caso antes de que avance, la disputa continúa en los tribunales. Una audiencia para analizar la solicitud de desestimación está programada para el próximo 13 de agosto en una corte federal de San Diego.

Por ahora, el popular pollo de $4.99 sigue siendo uno de los productos más vendidos de la cadena, pero también el centro de una controversia legal que podría definir los límites de las afirmaciones publicitarias en la industria alimentaria.

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