Cristiano Ronaldo agiganta su leyenda y se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales

En medio de una gran discusión mediática tras su debut fallido ante República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo aplacó las críticas. Este martes se convirtió en el primer y único jugador en toda la historia que convierte gol en seis copas del mundo.

Tan solo 45 minutos le bastaron para callar bocas. A los seis minutos de partido, CR7 se sacudió la presión y marcó el primero del encuentro.

Portugal abrió el marcador con una acción quirúrgica en la que Joao Cancelo rompió líneas por la izquierda, encaró con potencia y filtró un pase perfecto al corazón del área.

Cristiano Ronaldo, leyendo la jugada un segundo antes que todos, atacó el espacio y definió de primera con un disparo raso y preciso a la esquina inferior derecha, imposible para Abduvakhid Nematov.

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Con ese tanto, el portugués abrió un nuevo club donde él es el único integrante. En Qatar 2022 ya se había convertido en el primero en marcar en cinco Mundiales.

Para Cristiano Ronaldo nunca es suficiente y, a los 39′, Bruno Fernandes filtró un pase quirúrgico entre líneas dentro del área y lo dejó completamente liberado.

El capitán atacó el espacio con su habitual instinto, controló el envío y definió mano a mano en solitario con la frialdad que lo caracteriza hacia la esquina inferior izquierda.

SIIUUUUU ?



CRISTIANO RONALDO BAGS A BRACE FOR PORTUGAL TO MAKE IT 3-0! pic.twitter.com/kYO8kEpYAz — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo llegó a su décimo gol en Copas del Mundo y ya es, en solitario, el máximo goleador de Portugal en la historia del torneo, por encima de Eusébio, que había dejado el listón en nueve tantos desde 1966.

Ronaldo debutó en un Mundial hace 20 años y desde entonces ha marcado en seis ediciones distintas: uno en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018 y uno en Qatar 2022 y ahora dos en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Solo Messi comparte esa marca de anotar en cinco torneos, aunque el argentino no convirtió en Sudáfrica. Antes que ellos, el brasileño Pelé fue el primero en marcar en cuatro Mundiales seguidos: seis goles en 1958, uno en 1962, uno en 1966 y cuatro en 1970.

El alemán Uwe Seeler también anotó en cuatro ediciones, con dos tantos en cada uno de sus tres primeros torneos y tres en el último. Otro alemán del que se ha hablado en los últimos días debido a que Messi le superó en la tabla de goleo de todos los tiempos en mundiales, Miroslav Klose.

El exdelantero anotó 16 goles repartidos entre Corea‑Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.



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