Mundial 2026: Inglaterra no pudo vulnerar la férrea defensa de Ghana para empatar 0-0

La selección de Ghana contuvo a Inglaterra con un empate sin goles que mantiene a ambos cerca de la clasificación para los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Ambos equipos suman cuatro puntos en dos partidos y se acercan cada vez más a un puesto en la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Los de Thomas Tuchel dominaron durante buena parte del encuentro, especialmente en una primera mitad en la que monopolizaron la posesión y jugaron prácticamente instalados en campo rival, pero fueron incapaces de derribar el sólido entramado defensivo de las estrellas negras.

El conjunto africano sobrevivió a los mejores momentos ingleses gracias a un ejercicio colectivo de resistencia sobresaliente y a las intervenciones de Benjamin Asare, decisivo en los minutos finales.

¡INGLATERRA NO PUDO CONTRA GHANA!



La selección inglesa tuvo muchas oportunidades, pero no consiguió concretarlas y terminaron empatando sin goles.



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Sin goles

Fue el primer partido de este Mundial en el que ninguno de los dos equipos logró realizar un disparo a puerta en la primera mitad, ya que Ghana se contentó con replegarse y ceder la posesión a sus rivales mientras trabajaba arduamente para cerrar los espacios alrededor del área.

Inglaterra, que no pudo aprovechar su victoria inicial por 4-2 sobre Croacia, logró su primer disparo a puerta justo antes de la hora de juego y estrelló el balón contra el larguero en el minuto 86 con un cabezazo de Nico O’Reilly, antes de que el capitán Harry Kane enviara el rebote por encima del larguero.

¡ESA ERA HARRY KANE! ¡LA MANDA AL PALO! ??



El inglés no pudo concretar el gol y la estrelló en el travesaño, Ghana se salvó ??



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Ghana, que marcó en los últimos segundos contra Panamá, amenazó con sorprender a Inglaterra al contraataque gracias a la velocidad de Antoine Semenyo y del suplente Prince Kwabena Adu.

Pero fue Inglaterra quien desaprovechó la mejor oportunidad del partido en el minuto 86, cuando O’Reilly remató de cabeza contra el larguero y Kane envió el rebote por encima del larguero.

Inglaterra aumentó la presión en los minutos finales, pero Ghana resistió y logró el empate.

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