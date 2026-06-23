Cuatro estrategias legales para aumentar su cheque del Seguro Social sin trabajar más años

Millones de jubilados reciben cheques del Seguro Social más bajos de lo que podrían obtener y esto no se debe a que hayan trabajado menos, sino porque desconocen algunas de las reglas más importantes del programa.

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el beneficio promedio alcanza los $2,071 mensuales en 2026. Sin embargo, hay algunas decisiones estratégicas que pueden afectar el monto final del cheque hasta por varios cientos de dólares: cuándo solicitar los pagos, cómo aprovechar beneficios para cónyuges o revisar el historial de ingresos. Para quienes estos cheques son su fuente principal de ingresos, conocer estas estrategias puede marcar la diferencia.

Las reglas del Seguro Social están diseñadas para recompensar a quienes entienden el sistema, pero sectores como la comunidad hispana, que envejece más rápido que otros grupos sociales y que depende en mayor proporción del Seguro Social como ingreso, conocer estas estrategias es la diferencia entre una jubilación justa y una con ingresos limitados.

Estrategia 1: Retrasar el cobro después de la edad de retiro pleno

Esta es la estrategia que tiene un mayor impacto económico, pero también es la que más personas ignoran.

La edad de retiro pleno (FRA) para quienes nacieron en 1960 o después es 67 años, según la SSA. Reclamar el beneficio de manera anticipada, por ejemplo, a los 62, reduce el pago hasta un 30% de forma permanente. En cambio, esperar más allá de los 67 puede aumentar el monto del beneficio hasta 8% por cada año adicional, hasta los 70 años.

Es decir, si el beneficio base a los 67 fuera de $2,000 mensuales, esperar hasta los 70 lo elevaría a aproximadamente $2,480 al mes, una diferencia de $5,760 anuales, según estimaciones oficiales de la SSA. El beneficio máximo posible en 2026 para quien retire a los 70 es de $5,181 al mes.

Estrategia 2: El beneficio conyugal, una opción que muchos pasan por alto

Si tu cónyuge tiene un historial de ingresos significativamente mayor al tuyo, podrías recibir hasta el 50% de ese beneficio en lugar del tuyo propio, si ese monto resulta mayor.

No es necesario que ambos cobren al mismo tiempo: si uno de los dos tiene beneficios más altos, puede retrasar su cobro para que siga creciendo, mientras el otro comienza a recibir el beneficio conyugal.

Para muchas parejas hispanas donde uno de los cónyuges pasó varios años fuera del mercado laboral, por cuidar a hijos o familiares, esta estrategia puede compensar años enteros de cotizaciones no realizadas y compensar así años de cotización perdidos.

Estrategia 3: La opción para personas divorciadas

Esta es quizás la alternativa más desconocida, pero también una de gran utilidad.

Si estuviste casado durante al menos 10 años, puedes reclamar hasta el 50% del beneficio de tu excónyuge si ese monto supera al tuyo. Si tu ex aún no cobra el Seguro Social, se requiere que hayan pasado al menos dos años del divorcio para solicitarlo.

El requisito clave: tener al menos 62 años y no estar casado actualmente. “Si el matrimonio duró 10 años o más, ese vínculo legal sigue teniendo valor económico real después del divorcio”, indican los lineamientos de la SSA.

Estrategia 4: Revisar y corregir el historial de ingresos

El Seguro Social calcula el beneficio usando los 35 años con mayores ingresos de la vida laboral de una persona. Si tiene años en ese cálculo donde reportaste un ingreso muy bajo o incluso ninguno, cada uno de esos años arrastra el promedio hacia abajo.

La SSA te permite revisar tu historial en ssa.gov/myaccount y notificar errores. Un solo año corregido puede incrementar el beneficio de forma permanente. Además, si todavía trabajas y ganas más que alguno de esos 35 años registrados, el sistema reemplazará automáticamente al más bajo en el cálculo.

Para obtener una mejor jubilación, no requiere trabajar más tiempo. Solo requiere revisar en qué condiciones accedes a un mejor monto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre cómo aumentar el cheque del Seguro Social

¿Cuánto más recibiría si espera a los 70 en vez de jubilarse a los 67?

El beneficio crece un 8% por cada año que retrase el cobro más allá de la edad de retiro pleno. Para alguien con un beneficio base de $2,000 mensuales a los 67, esperar hasta los 70 representaría aproximadamente $480 más al mes.

¿Puedo cobrar el beneficio de mi excónyuge sin que lo sepa?

Sí. El Seguro Social no notifica a tu excónyuge si solicita el beneficio basado en tu historial. Tu decisión es completamente privada y no afecta el monto que ellos reciben.

¿Qué pasa si empiezo a cobrar a los 62 y luego me arrepiento?

Hay una opción: dentro de los primeros 12 meses de haber reclamado los beneficios, puedes retirar la solicitud, devolver lo recibido y volver a solicitarlos más tarde a una tasa más alta. Esta modalidad solo se puede aplicar una vez en la vida.

¿Dónde puedo revisar mi historial de ingresos con el Seguro Social?

En ssa.gov/myaccount, puedes acceder a tu cuenta personal, ver tu resumen de ingresos año por año. Si hay errores, la SSA acepta correcciones con documentación laboral de respaldo.

Conclusión

Las estrategias para maximizar el Seguro Social están documentadas por la propia SSA. Sin embargo, la falta de tiempo, orientación y acceso a información en español son los principales obstáculos para las familias hispanas en condición de retiro.

Si el fondo de pensiones del programa sigue bajo el riesgo de sufrir un recorte del 22% en 2032 de acuerdo con el Reporte de Fideicomisarios de la SSA, las personas que maximicen su beneficio ahora tendrán una ventaja real en caso de algún recorte. Esperar a “ver qué pasa” podría costar miles de dólares.

Sigue leyendo:

– El Seguro Social apunta a un COLA histórico de 4.7% en 2027: los jubilados recibirían $98 más al mes

– RFK Jr. propone recortar beneficios del Seguro Social en 25.2% para evitar la insolvencia

– Qué sueldo debes tener para obtener el máximo pago del Seguro Social al jubilarte