RFK Jr. propone recortar beneficios del Seguro Social en 25.2% para evitar la insolvencia

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., respaldó este jueves 18 de junio el Informe de Fideicomisarios del Seguro Social 2026, que resume la delicada situación que enfrenta el organismo para seguir financiando la jubilación de millones de adultos mayores en los próximos años.

El informe plantea que la mejor solución, ante la falta de fondos para financiar el programa, es aplicar un recorte inmediato de 25.2% en los beneficios programados, pues advierte que el fondo fiduciario de jubilación se agotará en 2032 si el Congreso no aprueba cambios que ayuden a sanear sus finanzas o, de lo contrario, los beneficios tendrían que reducirse automáticamente en aproximadamente 22% una vez agotadas las reservas.

Para un jubilado promedio, cualquiera de estos recortes significa dejar de recibir más de $500 al mes. La otra alternativa que plantea el informe tampoco es popular: elevar los impuestos sobre la nómina un 4.25% para pasar del 12.4% actual a cerca de 16.7%.

El reloj corre: el fondo de jubilación se agotará en 2032 si no hay cambios

Según la Administración del Seguro Social (SSA), el fondo de jubilación OASI, que paga beneficios a más de 60 millones de retirados y sus familias, se agotará en el último trimestre de 2032, un año antes de la estimación realizada hace apenas dos informes.

Cuando eso ocurra, el programa solo podrá cubrir con ingresos corrientes el 78% de los beneficios prometidos y el 22% restante simplemente desaparecerá de los cheques mensuales. Las reservas combinadas del sistema ya vienen cayendo: solo en 2025 se redujeron en $160,000 millones, según el reporte oficial al Congreso.

Para las personas que dependen en su totalidad o casi por completo del Seguro Social, un recorte de esa magnitud puede obligarlas a elegir entre pagar la renta o los medicamentos.

¿Cuánto dinero perdería un jubilado con estos recortes?

De acuerdo con proyecciones citadas por medios financieros, el beneficio promedio ronda los $2,300 dólares mensuales. Un recorte automático del 22% significaría dejar de recibir unos $506 al mes, o más de $6,000 dólares al año.

A nivel nacional, esto supondría cientos de miles de millones de dólares menos en ingresos para jubilados, y no solo afectaría a las familias. Un análisis del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CFRB) estima que en 40 estados la pérdida anual de beneficios superaría el 1% del PIB estatal e impactaría rubros como consumo, empleo local y recaudación de impuestos.

Para muchos hogares hispanos, que dependen en mayor grado de estos apoyos porque el ahorro privado para el retiro es limitado, un recorte de 22% sería un golpe catastrófico a su nivel de vida.

¿Qué dice exactamente el informe que firmó RFK Jr.?

El Informe de Fideicomisarios, firmado por RFK Jr., indica que para cerrar la brecha de financiamiento se necesitaría un recorte inmediato de 25.2% en todos los beneficios o un incremento equivalente en la recaudación vía impuestos sobre nómina.

La publicación cita además análisis del Peterson Foundation y de expertos en seguridad social que advierten que postergar la reforma encarece cada año la solución: en 2024 se estimaba suficiente un recorte de alrededor de 20%; en 2025, de más del 22%; en 2026, la cuenta ya supera el 25%.

Mientras que una editorial reciente del Wall Street Journal lo resumió así: “Mientras el Congreso discute, la factura se hace más grande y las opciones más dolorosas”.

¿Qué opciones se están discutiendo en Washington para resolver el problema?

Las alternativas sobre la mesa no son nuevas, pero ganan urgencia tras el informe de 2026:

Subir gradualmente el impuesto sobre nómina , que financia el Seguro Social.

, que financia el Seguro Social. Aumentar el tope de ingresos sujetos a ese impuesto , actualmente en $184,500.

, actualmente en $184,500. Ajustar beneficios de manera progresiva , recortando más a quienes tienen pensiones más altas.

, recortando más a quienes tienen pensiones más altas. Cambiar la edad de jubilación plena para las generaciones más jóvenes.

También se discute un esquema de límite máximo de beneficios, que plantea recortar más las pensiones más altas y proteger los pagos de quienes dependen casi por completo del Seguro Social.

Por ahora, ninguna de estas propuestas tiene consenso suficiente en el Congreso para ser aprobada.

Lo que puedes hacer si eres hispano y te preocupa tu cheque del Seguro Social

Mientras el Congreso define una solución al problema para los próximos años, hay acciones individuales que pueden marcar diferencia al momento que tengas que tramitar tu registro:

Evitar reclamar beneficios demasiado pronto. Pedir el Seguro Social a los 62 años puede reducir el pago mensual de por vida hasta en un 30% frente a esperar a la edad plena o incluso extenderla hasta los 70.

Pedir el Seguro Social a los 62 años puede reducir el pago mensual de por vida hasta en un 30% frente a esperar a la edad plena o incluso extenderla hasta los 70. Revisar tu estado de cuenta en ssa.gov al menos una vez al año para conocer cuánto recibirías en distintos escenarios de retiro.

al menos una vez al año para conocer cuánto recibirías en distintos escenarios de retiro. Considerar seguir trabajando algunos años más , especialmente si estás sano y puedes acceder a un empleo estable; cada año adicional puede aumentar el beneficio y reducir la brecha ante un posible recorte.

, especialmente si estás sano y puedes acceder a un empleo estable; cada año adicional puede aumentar el beneficio y reducir la brecha ante un posible recorte. Hablar en familia sobre gastos, deudas y vivienda antes de llegar a la edad de retiro. Para muchos hogares hispanos, compartir la vivienda entre generaciones puede ser la diferencia entre alcanzar o no a fin de mes.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la propuesta de recorte de 22% al Seguro Social

¿Cuándo se agotarían los fondos del Seguro Social?

Según el Informe de Fideicomisarios 2026, el fondo de jubilación (OASI) se agotaría en 2032 y el sistema combinado de jubilación e invalidez en 2034, si el Congreso no actúa.

¿Cuánto se recortarían los beneficios si no hay reforma?

La SSA estima un recorte automático de 22% en los beneficios de jubilación cuando se agote el fondo, con pagos que pasarían del 100% al 78% de lo prometido.

¿Qué significa el 25.2% del que hablan algunos informes?

Es el ajuste que sería necesario aplicar hoy, ya sea en recortes o en alzas de impuestos, para garantizar la solvencia a largo plazo. No es un recorte programado, sino un cálculo técnico.

¿Desaparecerá el Seguro Social?

No. El programa seguiría recibiendo ingresos por impuestos sobre nómina. El riesgo es que, sin reforma, no pueda pagar el 100% de los beneficios prometidos, no que se quede en cero.

¿Afectará más a los hispanos?

Sí, porque los trabajadores hispanos tienen, en promedio, menores ingresos y menos ahorro privado para el retiro, por lo que dependen más del Seguro Social como fuente principal de ingresos en la vejez.

Conclusión

El informe que RFK Jr. firmó es una advertencia con fecha, porcentaje y consecuencias claras. Si el Congreso sigue aplazando la reforma, el sistema activará por sí solo un recorte que ningún jubilado hispano podrá negociar ni esquivar.

Para quienes hoy aún están en edad productiva, la ventana para planear, trabajar más años, ahorrar un poco más, revisar su historial de Seguro Social, todavía está abierta. Para quienes ya dependen del cheque mensual, la urgencia es otra: exigir a sus representantes que actúen antes de que el 22% se convierta en una cantidad concreta que desaparece cada mes de sus cuentas bancarias.

Sigue leyendo:

– La inflación de 4.2% supera el aumento del Seguro Social y recorta el poder de compra de 75 millones de personas

– Tomates +39%, café +18%, carne +15%: así golpea la comida al bolsillo hispano en 2026

– La inseguridad alimentaria en EE.UU. ya supera niveles de la pandemia, advierte la Fed de Nueva York