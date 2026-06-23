Jenna Ortega será una amiga artificial en “Klara and the Sun”

¿Qué ocurre cuando la compañía más sincera proviene de una máquina? Esa pregunta atraviesa cada escena de “Klara and the Sun”, la nueva apuesta cinematográfica de Taika Waititi que acaba de presentar su primer avance y que tiene a Jenna Ortega como una de sus grandes protagonistas.

La película adapta la novela homónima de Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura, y traslada a la pantalla una historia ambientada en un futuro donde los vínculos humanos conviven con la inteligencia artificial de una manera cada vez más estrecha.

En el adelanto, Ortega da vida a Klara, una “Amiga artificial” creada para aliviar la soledad de las personas. Su presentación es sencilla y directa: “¡Hola! Mi nombre es Klara. Soy una amiga artificial”, dice con una sonrisa que, pese a su apariencia cálida, deja entrever las preguntas existenciales que acompañarán al personaje.

Una robot en busca de un lugar al que pertenecer

La trama sigue a Klara mientras espera ser elegida desde la vitrina de una tienda especializada. Allí observa a los posibles compradores y sueña con encontrar a alguien con quien construir un vínculo.

“Sé que ya no son tan populares como antes, pero creo firmemente que cada uno de ustedes encontrará su lugar”, asegura la gerente del establecimiento, interpretada por Natasha Lyonne.

La historia se desarrolla en unos Estados Unidos donde los avances tecnológicos avanzan a tal velocidad que incluso los robots alimentados por energía solar comienzan a quedar obsoletos. En ese contexto, Klara se pregunta cuál será su destino.

“Si me eligen, ¿cómo sabré si mi persona y yo somos una buena combinación?”, le consulta a su supervisora. La respuesta no resulta precisamente tranquilizadora: “Sólo recuerda todo lo que has aprendido y, con suerte, llegarán a quererte como a un miembro de la familia… o una mascota”.

El encuentro que cambia todo

La vida de Klara da un vuelco cuando Josie, interpretada por Mia Tharia, decide llevarla a casa. Aunque su madre, encarnada por Amy Adams, rechaza inicialmente la idea de comprar un modelo antiguo, la joven insiste en que hay algo especial en ella y además destaca que está rebajada de precio.

Poco a poco surge una conexión profunda entre ambas. Klara aprende observando a quienes la rodean y termina convirtiéndose en una presencia luminosa para Josie, quien enfrenta una misteriosa enfermedad que mantiene en alerta a su entorno familiar.

Sin embargo, sobre la robot pesa una inquietante advertencia. Si es devuelta a la tienda, sus componentes serán utilizados para fabricar una nueva “Amiga artificial”. Esa amenaza la impulsa a emprender una búsqueda relacionada con el “Glorioso Sol”, una figura clave dentro de su particular visión del mundo y de la posible salvación de la familia que ha aprendido a querer.

Además de Ortega, Adams, Lyonne y Tharia, el reparto incluye a Aran Murphy, hijo de Cillian Murphy, y Steve Buscemi. Waititi escribió el guion junto a Dahvi Waller, mientras que el propio Ishiguro participa como productor ejecutivo.

La película llegará a los cines el próximo 23 de octubre y supone una nueva incursión en el universo literario del autor, cuya obra ya inspiró anteriormente la adaptación de “Never Let Me Go”, protagonizada por Carey Mulligan, Andrew Garfield, Keira Knightley y Ella Purnell.

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