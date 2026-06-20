Bruce Willis reapareció en conmovedor video de su esposa Emma Heming

Bruce Willis volvió a aparecer públicamente en un video compartido por su esposa, Emma Heming Willis, quien aprovechó la celebración de su cumpleaños número 50 para reflexionar sobre los desafíos y aprendizajes que han marcado los últimos años de su vida.

La modelo y empresaria publicó el material en sus redes sociales, donde se puede ver al protagonista de “Die Hard” disfrutando de un momento familiar mientras infla un globo. La escena, sencilla pero cargada de significado, generó una inmediata reacción entre seguidores y figuras del entretenimiento, especialmente porque las apariciones del actor se han vuelto poco frecuentes desde que se conoció el avance de sus problemas de salud.

La publicación también puso en primer plano el trabajo que realiza junto a su familia para visibilizar la demencia frontotemporal, enfermedad con la que fue diagnosticado Bruce Willis en 2023.

Mensaje de balance y nuevos propósitos

Lejos de centrar su mensaje exclusivamente en el cumpleaños, Emma compartió una reflexión sobre todo lo vivido en los últimos años y el camino que ha recorrido en distintos aspectos de su vida.

“Hoy cumplo 50 años.Y debo decir que estoy lista para esta nueva década y todo lo que trae consigo. Mis 40 fueron intensos, pero estoy orgullosa de lo mucho que he avanzado como esposa, madre, cuidadora y defensora”, escribió.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un balance sobre el papel que ha asumido desde que la salud del actor comenzó a deteriorarse. Emma se ha convertido en una de las voces más activas en la difusión de información sobre enfermedades neurodegenerativas y el apoyo a quienes conviven con ellas.

Bruce Willis anunció su retiro de la actuación en 2022 debido a problemas de salud. Tiempo después, su familia confirmó que padecía demencia frontotemporal, una condición que afecta áreas del cerebro vinculadas al lenguaje, la conducta y diversas funciones cognitivas.

La labor que une a toda la familia

Otro de los puntos centrales de su publicación fue el trabajo desarrollado a través del Fondo Emma & Bruce Willis, una iniciativa orientada a crear conciencia sobre la demencia frontotemporal.

“Estoy orgullosa del trabajo que estamos realizando a través del Fondo Emma & Bruce Willis y de lo que nos depara el futuro. Juntos, estamos creando conciencia sobre la demencia frontotemporal (DFT), apoyando a los cuidadores y promoviendo la educación y la investigación”, escribió.

Emma también aprovechó la fecha para expresar un deseo que trasciende lo personal y apunta a quienes enfrentan situaciones similares en todo el mundo.

“Al comenzar este nuevo capítulo, mi deseo de cumpleaños es un futuro donde las familias que enfrentan la demencia tengan más apoyo, recursos, menos estigma y todas las razones para mantener la esperanza”, escribió Emma.

Sigue leyendo:

Esposa de Bruce Willis le dedica mensaje por su aniversario tras diagnóstico de demencia del actor

Murió James Burrows, figura clave de “Cheers”, “Will & Grace” y “Friends”

Matthew McConaughey y Woody Harrelson se reencuentran en “Brothers”