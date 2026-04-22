París recibirá a “Wednesday” en su próxima temporada

Una motocicleta, la noche parisina y una mirada directa al peligro bastaron para que la tercera temporada de “Wednesday” dejara ver su nueva esencia.

La imagen revelada por Netflix confirma que la serie muda su atmósfera hacia la capital francesa, donde la protagonista interpretada por Jenna Ortega aparece junto a Thing sosteniendo un papel enigmático frente a la Torre Eiffel bajo el lema “Desde París, con pavor”.

Un rodaje que avanza lejos de su nueva sede en pantalla

Aunque la historia ahora mire a Francia, la filmación continúa desarrollándose en Dublín, donde el equipo mantiene bajo llave cualquier detalle argumental. La producción no ha fijado fecha de estreno, pero sí ha dejado saber parte del equipo que acompañará esta fase del proyecto.

Entre las incorporaciones resalta Lena Headey, recordada por su paso por “Game of Thrones”, así como Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer. Sus roles permanecen en secreto, pero la sola combinación de perfiles anticipa un tipo de energía distinta alrededor de la protagonista.

También se había anunciado previamente la llegada de Eva Green, quien interpretará a Ophelia, la hermana de Morticia Addams. En el regreso del elenco central se mantienen Catherine Zeta-Jones como Morticia y Luis Guzmán como Gomez Addams, manteniendo la estructura familiar que acompañó a Wednesday desde su debut.

Un reencuentro detrás de cámaras

Uno de los detalles más celebrados por los seguidores es la presencia de Winona Ryder, conocida por su trabajo en “Stranger Things”, quien vuelve a coincidir creativamente con Tim Burton. Este reencuentro promete un toque distintivo para una temporada que, a todas luces, pretende expandir el universo estético y narrativo que la hizo tan reconocida.

Desde su estreno el 23 de noviembre de 2022, la producción inspirada en la clásica “The Addams Family” se convirtió en uno de los títulos más vistos del catálogo.

Según cifras divulgadas por la plataforma, alcanzó 252,1 millones de visualizaciones en 91 días, el mejor desempeño hasta ahora para un contenido en inglés dentro del servicio. Además, se posicionó en el primer lugar en 90 países y superó los mil millones de horas reproducidas sólo tres semanas después de su llegada.

Sigue leyendo:

Winona Ryder se une al elenco de ‘Wednesday’ para su tercera temporada

Mucho lujo en NY en la premiere de “The Devil Wears Prada 2”

David Harbour se une al elenco de “John Rambo”