Murió James Burrows, figura clave de “Cheers”, “Will & Grace” y “Friends”

Las risas que acompañaron durante décadas a millones de televidentes en todo el mundo tienen detrás un nombre que pocas veces apareció en los titulares principales. James Burrows, director de algunas de las comedias más influyentes de la televisión estadounidense, murió a los 85 años, según confirmó su familia en un comunicado enviado a la revista People.

“Falleció pacíficamente hoy, rodeado de su familia”, indicó el mensaje. Por el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la causa ni el lugar de su fallecimiento.

Aunque para gran parte del público su rostro resultaba desconocido, Burrows construyó una carrera extraordinaria detrás de cámaras. Su firma quedó ligada a producciones emblemáticas como “Cheers”, “Taxi”, “Friends”, “Will & Grace”, “Frasier” y “Mike & Molly”, además de los episodios piloto de “Two and a Half Men” y “The Big Bang Theory”.

El hombre que entendió el ritmo de la televisión

Burrows dirigió más de mil episodios y participó en más de 75 pilotos que terminaron convirtiéndose en series. Su relación con la televisión comenzó relativamente tarde. En 1974, cuando tenía 35 años, asumió la dirección de capítulos de “The Mary Tyler Moore Show”, “The Bob Newhart Show” y “Laverne & Shirley”.

Uno de sus mayores logros llegó con “Cheers”, serie de la que fue cocreador y en la que dirigió 243 de sus 273 episodios. Más adelante repetiría una presencia casi total en “Will & Grace”, donde estuvo al frente de los 246 capítulos de la producción.

En sus memorias de 2022, tituladas “Directed by James Burrows”, explicó la filosofía que guiaba su trabajo: “Cuando dirijo un programa de televisión, intento llegar a ese punto ideal en el que el mejor guion se une a la mejor interpretación y a la mejor química entre los intérpretes. Dar con ese momento exacto, en el que estos factores convergen, da como resultado la risa más dulce y más duradera”.

Una vida dedicada a contar historias

Nacido como James Edward Burrows el 30 de diciembre de 1940 en Los Ángeles, pasó buena parte de su infancia en Nueva York. Era hijo de Abe Burrows, reconocido escritor, director y productor de Broadway responsable de éxitos como “Guys and Dolls” y “Can-Can”.

Su acercamiento al espectáculo comenzó desde muy joven. Formó parte del coro infantil de la Ópera Metropolitana y más tarde estudió en Oberlin College antes de ingresar a la Escuela de Drama de Yale. Allí descubrió una pasión inesperada por la dirección, disciplina que terminaría definiendo toda su trayectoria profesional.

La familia destacó que su legado iba mucho más allá de los índices de audiencia o los reconocimientos de la industria: “Burrows entendía que la gran comedia nunca se trataba simplemente de risas; se trataba de humanidad, conexión y verdad. Esa comprensión se convirtió en la base de una carrera que cambió la televisión para siempre”.

El comunicado también recordó su carácter cercano y generoso: “Poseía una capacidad excepcional para hacer que todos fueran mejores y era conocido por recordar a cada persona que conocía por su nombre”.

Le sobreviven su esposa Debbie Easton, sus hijas Kat Schatzow, Ellie Gluck y Maggie Burrows, su hermana Laurie Burrows Grad y siete nietos. Con su partida, concluye una de las trayectorias más influyentes en la historia de las comedias televisivas.

Reacciones de quienes trabajaron de cerca con él

We have lost the greatest of all time. Jimmy Burrows. I know I wouldn’t be here without him. My thoughts are with Debbie and the kids. ? pic.twitter.com/hahaxUfD1t — Tony Danza (@TonyDanza) June 19, 2026

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