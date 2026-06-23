Portugal despierta con un 5-0 a Uzbekistán y Cristiano Ronaldo como figura estelar
Portugal se impuso a Uzbekistán por 5-0, con dos goles de Cristiano Ronaldo, quien se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales
Portugal despertó con un 5-0 a Uzbekistán que devolvió el protagonismo a Cristiano Ronaldo, autor de un doblete y líder de cada jugada de peligro en un partido donde agigantó su leyenda e hizo historia por convertirse en el primer y único jugador en anotar en seis Copas del Mundo.
Tras un decepcionante debut con empate ante República Democrática del Congo que le valió para recibir un enorme alud de críticas, Cristiano solo necesitó seis minutos para callar a quienes dudaban y hacer estallar de alegría a los fans en el NRG Stadium.
Portugal abrió el marcador con una acción quirúrgica en la que Joao Cancelo rompió líneas por la izquierda, encaró con potencia y filtró un pase perfecto al corazón del área.
Cristiano Ronaldo, leyendo la jugada un segundo antes que todos, atacó el espacio y definió de primera con un disparo raso y preciso a la esquina inferior derecha, imposible para Abduvakhid Nematov.
11 minutos después llegaría el 2-0 de Nuno Mendes con Cristiano como protagonista. El lateral convirtió un tiro libre perfecto al poste izquierdo, pero ‘El Bicho’ hizo todo el acting previo como si fuese a ejecutar la falta para distraer.
Al minuto 29, Uzbekistán creyó descontar con un bombazo de Azizjon Ganiev desde lejos tras un robo a Joao Cancelo afuera de su área, pero la acción fue anulada en el VAR por falta.
Para Cristiano Ronaldo nunca es suficiente y, a los 39′, Bruno Fernandes filtró un pase quirúrgico entre líneas dentro del área y lo dejó completamente liberado.
El capitán atacó el espacio con su habitual instinto, controló el envío y definió mano a mano en solitario con la frialdad que lo caracteriza hacia la esquina inferior izquierda.
A los 45+6, Cristiano Ronaldo rozó el hat‑trick con una definición de lujo en la que recibió un pase brillante dentro del área, se perfiló de inmediato y la pinchó de primera, elevando la pelota con la precisión justa para bañar al portero.
El balón viajaba hacia el gol, pero un defensor apareció sobre la línea y rechazó el remate en el último instante, negándole a Ronaldo su tercer tanto antes del descanso.
Al 58′, Cristiano volvió a jugar al despiste en un tiro libre. Simuló que golpearía, pero finalmente se alejó lentamente para aparecer por sorpresa en el punto penal con un remate potente que Nematov rechazó con una parada de reflejos.
Dos minutos más tarde cayó el 4-0 con Cristiano como protagonista. En un córner rastrero al primer poste, Cristiano golpeó la pelota, se terminó desviando en el defensor Abduvakhid Nematov y fue declarado autogol.
Al 74′, Cristiano presionó en la salida en el saque del portero y recuperó la pelota, remató dentro del área y otra vez el portero evitó el tercero del luso con una atajada junto al poste.
El quinto tanto llegó al 87’ cuando Nuno Mendes centró raso al punto penal y, tras un desvío del defensa uzbeko, Rafael Leao empalmó con derecha y la clavó en el ángulo superior derecho.
Cristiano no solo marcó dos goles, sino que participó en los cuatro, generó peligro constante, condicionó a la defensa rival. También superó a la leyenda Eusebio con 10 goles en Copas del Mundo.
Ahora Portugal se jugará el liderato del Grupo K el 27 de junio ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.
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