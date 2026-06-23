Portugal despierta con un 5-0 a Uzbekistán y Cristiano Ronaldo como figura estelar

Portugal despertó con un 5-0 a Uzbekistán que devolvió el protagonismo a Cristiano Ronaldo, autor de un doblete y líder de cada jugada de peligro en un partido donde agigantó su leyenda e hizo historia por convertirse en el primer y único jugador en anotar en seis Copas del Mundo.

Tras un decepcionante debut con empate ante República Democrática del Congo que le valió para recibir un enorme alud de críticas, Cristiano solo necesitó seis minutos para callar a quienes dudaban y hacer estallar de alegría a los fans en el NRG Stadium.

Portugal abrió el marcador con una acción quirúrgica en la que Joao Cancelo rompió líneas por la izquierda, encaró con potencia y filtró un pase perfecto al corazón del área.

Cristiano Ronaldo, leyendo la jugada un segundo antes que todos, atacó el espacio y definió de primera con un disparo raso y preciso a la esquina inferior derecha, imposible para Abduvakhid Nematov.

CRISTIANO RONALDO FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! ?? pic.twitter.com/7XxPQTNjvk — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

11 minutos después llegaría el 2-0 de Nuno Mendes con Cristiano como protagonista. El lateral convirtió un tiro libre perfecto al poste izquierdo, pero ‘El Bicho’ hizo todo el acting previo como si fuese a ejecutar la falta para distraer.

Unselfish from Cristiano Ronaldo, as Nuno Mendes sends this one into the back of the net from the free kick ?? pic.twitter.com/j2rJxJ4gLs — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Al minuto 29, Uzbekistán creyó descontar con un bombazo de Azizjon Ganiev desde lejos tras un robo a Joao Cancelo afuera de su área, pero la acción fue anulada en el VAR por falta.

Aziz Ganiev's golazo is called back due to a foul committed by Uzbekistan pic.twitter.com/gkXFyhiKEV — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 23, 2026

Para Cristiano Ronaldo nunca es suficiente y, a los 39′, Bruno Fernandes filtró un pase quirúrgico entre líneas dentro del área y lo dejó completamente liberado.

El capitán atacó el espacio con su habitual instinto, controló el envío y definió mano a mano en solitario con la frialdad que lo caracteriza hacia la esquina inferior izquierda.

SIIUUUUU ?



CRISTIANO RONALDO BAGS A BRACE FOR PORTUGAL TO MAKE IT 3-0! pic.twitter.com/kYO8kEpYAz — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

A los 45+6, Cristiano Ronaldo rozó el hat‑trick con una definición de lujo en la que recibió un pase brillante dentro del área, se perfiló de inmediato y la pinchó de primera, elevando la pelota con la precisión justa para bañar al portero.

El balón viajaba hacia el gol, pero un defensor apareció sobre la línea y rechazó el remate en el último instante, negándole a Ronaldo su tercer tanto antes del descanso.

WHAT A CHANCE, WHAT A CLEARANCE ?



Ronaldo was so close to his hat trick in Houston pic.twitter.com/zkcoToI6X6 — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Al 58′, Cristiano volvió a jugar al despiste en un tiro libre. Simuló que golpearía, pero finalmente se alejó lentamente para aparecer por sorpresa en el punto penal con un remate potente que Nematov rechazó con una parada de reflejos.

Nearly a brilliant moment for Ronaldo and Portugal off the decoy free kick ? pic.twitter.com/PCEXplT8Ws — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Dos minutos más tarde cayó el 4-0 con Cristiano como protagonista. En un córner rastrero al primer poste, Cristiano golpeó la pelota, se terminó desviando en el defensor Abduvakhid Nematov y fue declarado autogol.

Al 74′, Cristiano presionó en la salida en el saque del portero y recuperó la pelota, remató dentro del área y otra vez el portero evitó el tercero del luso con una atajada junto al poste.

4-0 PORTUGAL LEAD ??



João Félix deflects it off Uzbekistan for an own goal! pic.twitter.com/3FeyIIk2BY — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

A closer look at the Uzbekistan own goal that puts Portugal up FOUR ?? pic.twitter.com/24kAe1Qceg — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

El quinto tanto llegó al 87’ cuando Nuno Mendes centró raso al punto penal y, tras un desvío del defensa uzbeko, Rafael Leao empalmó con derecha y la clavó en el ángulo superior derecho.

First 2026 FIFA World Cup goal for Rafael Leão ? pic.twitter.com/g0Gph3p4jR — FOX Sports (@FOXSports) June 23, 2026

Cristiano no solo marcó dos goles, sino que participó en los cuatro, generó peligro constante, condicionó a la defensa rival. También superó a la leyenda Eusebio con 10 goles en Copas del Mundo.

Ahora Portugal se jugará el liderato del Grupo K el 27 de junio ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami.



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