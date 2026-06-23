¿Pagarías $75 por unas papas con caviar? El fenómeno de la comida en el Mundial 2026

El Mundial 2026, que se celebra en Canadá, México y Estados Unidos, es uno de los eventos que combina buen fútbol, entretenimiento, disfrute y comida. Sin embargo, los precios se pueden salir de control, por lo que se pueden ver desde cervezas en 25 dólares hasta papas fritas con caviar en 75 dólares.

A pesar de los altos precios, hay una amplia gama de opciones culinarias en las sedes del Mundial, desde tacos en Guadalajara hasta hamburguesas extravagantes en Los Ángeles. Algunos platillos, como los “Fancy AF Tots” en Miami, alcanzan precios que hacen que los aficionados se cuestionen el valor de lo que consumen durante el evento.

Para tener una idea de los costos, se vende una bandeja de patatas fritas con caviar por 75 dólares, una empanada de 2,2 kilos por 40 dólares y cervezas por más de 15 dólares.

También ha sido la oportunidad para que en las diferentes zonas donde se juegan los partidos la oferta culinaria sea variada y jugosa. Por ejemplo, en Guadalajara, México, hay tacos de chuletón por 8 dólares; en Los Ángeles se puede encontrar algo llamado hamburguesa Twinkie (que no tiene nada que ver con un postre) por 22 dólares y cervezas a más de 20 dólares.

El choque cultural de los precios en el fútbol

Los visitantes internacionales no se acostumbran a estos precios, algo que para los aficionados locales no es un asunto nuevo, ya que es lo habitual en los partidos de la NFL o los sábados de fútbol americano universitario. Esos son los precios estándares para ellos.

Sin embargo, algunos aficionados internacionales no están acostumbrados a estas tarifas y protestan, especialmente por los precios de la cerveza, que pueden superar los 20 dólares. La experiencia en una ciudad puede ser completamente diferente, tanto en apariencia como en sabor, a la que se ofrece en otra.

Algunos aficionados consideran que los precios están mal y que es injusto. Tal es el caso del ingeniero alemán Thomas Schüller, quien viajó a Toronto para ver a su selección y terminó pagando 24.25 dólares canadienses (unos 17 dólares o 15 euros), el triple de lo que paga en su país. Más de 15 dólares americanos es casi el triple, tomando en cuenta que en Europa se pueden conseguir cervezas de entre 4 o 5 euros.

Otras de las comidas que han mostrado los aficionados en redes sociales son los rollos de langosta de 34 dólares en un partido en Kansas City, el sándwich de brisket con papas fritas y una botella de refresco por casi 40 dólares canadienses (28 dólares) en Toronto, o un combo de perro caliente, papas fritas y refresco en Miami la semana pasada. El precio antes de la propina: 19.35 dólares.

Las Fancy AF Tots por $75 y las joyas locales

Lázaro Luya, chef del puesto de comida Sol Cubano, muestra su empanada mundial especial en el Miami Stadium el domingo 21 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. Crédito: Marta Lavandier | AP

Una de las comidas más caras y más llamativas son las “Fancy AF Tots”, que se venden en el Miami Stadium por 75 dólares. Es un platillo que se sirve con tres croquetas de patata fritas con caviar, crema fresca y cebollino; para quienes solo quieran el caviar, el precio es de 70 dólares.

La oferta es variada en otros lugares de la ciudad, como el pan con lechón (un sándwich al estilo cubano con cerdo, aderezado con salsa mojo de cítricos y servido en un pan cubano tostado) y la Empanada Mundial (un plato de cinco libras, hecho a mano, relleno de pollo y queso, que recibe su nombre de la Copa del Mundo).

Lázaro Luya, chef del puesto de comida Sol Cubano, muestra su especialidad, un pan con lechón y mariquitas frescas, en el Miami Stadium el domingo 21 de junio de 2026, en Miami Gardens, Florida. Crédito: Marta Lavandier | AP

En California, la hamburguesa con queso Twinkie se sirve con un Twinkie texano: un jalapeño envuelto en tocino relleno de carne de res braseada y queso crema.

En la Ciudad de México, el precio de la cerveza es bastante elevado: al menos 315.04 pesos (aproximadamente 18 dólares), pues el costo de la bebida está regularmente entre los 299 y 310 pesos.

Atlanta: El oasis de los precios bajos

Arthur Blank, propietario de los Falcons y operador del estadio en Atlanta se comprometió a mantener precios bajos para la Copa del Mundo, las porciones de pizza costaban 3 dólares, los refrescos de 32 onzas 4 dólares, una hamburguesa con queso 5 dólares, los filetes de pollo empanizados con papas fritas 6 dólares y las cervezas se podían conseguir por tan solo 8 dólares.

Jonathan Arango, de 33 años y originario de Greenville, Carolina del Sur, se encontraba en un partido en Atlanta junto a su esposa, su hija y su padre.

“En total, por lo que pedimos —tres órdenes de tacos, una porción de pizza, dos botellas de agua y una Coca-Cola— gastamos unos 50 dólares”, dijo Arango. “Comparado con lo que hemos pagado en otros eventos… se agradece después de haber pagado tanto por una entrada”.

Con información AP

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