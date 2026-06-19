La “Tim Manía” llega a McDonald’s: ¿Un nuevo vaso coleccionable en camino?

Uno de los jugadores más populares de la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el neozelandés Tim Payne, quien se hizo viral gracias a una estrategia del streamer argentino “Scarso” (Valen Scarsini). El creador de contenido fue aún más allá al pedirle a McDonald’s que incluyera al astro del fútbol en su codiciada colección de vasos.

La gigante de las hamburguesas celebra la fiebre mundialista con el lanzamiento de un menú especial que incluye una Big Mac y una Cajita Feliz temática, así como una colección de nueve vasos coleccionables con figuras icónicas del fútbol.

La colección actual incluye las imágenes de:

Christian Pulisic

David Beckham

Ronaldinho Gaúcho

Thierry Henry

Son Heung-Min

Lamine Yamal

Alphonso Davies

Santiago Giménez

La leyenda de la casa, Grimace

Para Scarso, Payne se convirtió en leyenda y por eso merecía estar en esta exclusiva lista.

De la jugada de “Scarso” al fenómeno viral en redes

Luego de la jugada maestra de Valen Scarsini, que hizo tan viral a Tim Payne que pasó de tener 4,000 seguidores a casi seis millones en la actualidad, el futbolista se ha vuelto irresistible para las marcas líderes, entre ellas McDonald’s. El influencer se había dado a la tarea de buscar al jugador con menos seguidores de la competencia para catapultarlo en redes sociales.

Lo cierto es que, después de los millones de seguidores ganados por Payne, “Scarso” se volvió a hacer viral, esta vez pidiéndole a los Arcos Dorados que lanzaran un vaso exclusivo para la colección mundialista. Fueron más de 47,000 comentarios de los fanáticos del jugador y del fútbol que se sumaron a la solicitud, incluyendo a la mismísima leyenda Ronaldinho.

“Ok, deal”: la respuesta viral de la gigante de las hamburguesas

La confirmación vino con un comentario de McDonald’s al post de Scarso: “Ok, deal” (Hecho), y luego un reposteo con una respuesta contundente y positiva: “Told u i got this” (Te dije que me encargaba). El post fue compartido en la red oficial global de la marca, así como en las cuentas de McDonald’s Argentina, España y Nueva Zelanda.

Forbes Argentina califica el fenómeno que transformó la carrera de Tim Payne como la “Tim Manía”. La fama inesperada del jugador ya ha sido el centro de campañas de grandes marcas como Puma, Asics, Domino’s Pizza y Tim Hortons.

Timothy John Payne: el nuevo fichaje del Olimpia de Paraguay

Antes de saltar a la fama en redes sociales, Timothy John Payne (Auckland, 10 de enero de 1994) solo tenía 4,000 seguidores. Hoy, el neozelandés de 32 años juega como lateral derecho para la Selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026.

Su carrera en el fútbol inició en el Auckland City en 2009. Posteriormente, en 2010, formó parte de las inferiores del Waitakere United por dos años, para luego dar el salto al Blackburn Rovers inglés en 2012.

Su trayectoria internacional también incluye un paso por el Portland Timbers 2. En 2016 regresó a su país natal para incorporarse al Eastern Suburbs y, en julio de 2019, firmó por una temporada con el Wellington Phoenix. El giro más reciente en su carrera ocurrió apenas el 18 de junio de 2026, cuando se oficializó su fichaje por el Olimpia de la primera división de Paraguay.

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