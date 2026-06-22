De alta mar a la cancha: ¿por qué Noruega llevó su propia comida al Mundial?

La ciudad de Nueva York será escenario, este 22 de junio, del duelo Noruega contra Senegal por la fase de grupos del Mundial 2026. Las selecciones lo darán todo en esta importante justa deportiva y no han dejado nada al azar. De hecho, Noruega, para garantizar el bienestar psicológico de sus jugadores, viajó con un chef y casi media tonelada de pescado, clave en su alimentación.

La preparación ha sido rigurosa, incluso en la alimentación, que ha pasado de ser un tema logístico a un aspecto fundamental; sobre todo para los noruegos por su dieta rica en pescados y otros productos nutritivos.

Noruega regresa a los mundiales luego de 28 años y los expertos esperan que no pasen desapercibidos. Por ello, consideraron aspectos como el bienestar emocional de los jugadores, lo que los llevó a viajar con una tonelada de alimentos en total.

Del frío al plato: los pilares de la despensa escandinava

Con más de 35 años de experiencia trabajando como chef de la selección de Noruega, el encargado del menú es Aron Espeland, quien confesó a una televisora local que esto ha sido un reto.

Explicó a una televisora local que no es tarea fácil “volar a Estados Unidos con media tonelada de pescado. La logística para transportar tales cantidades de comida a través del Atlántico ha resultado ser todo un reto”.

El cargamento incluyó:

300 kilos de pescado rojo (fuente primordial de omega-3 y proteínas de alta calidad ).

(fuente primordial de y ). 116 kilos de queso brunost (el tradicional queso marrón noruego ).

(el tradicional ). 6.000 naranjas (esenciales para la hidratación y vitamina C).

La decisión de llevar su propia comida busca crear un ambiente de familiaridad y bienestar para los jugadores, quienes se enfrentan a una gran presión en cada partido.

“Queremos lo que consideramos bueno y trabajamos con los mejores ingredientes noruegos disponibles. Nos enorgullece poder servirlo cuando realmente importa”, concluyó el chef citado por Marca.

Superalimentos del norte

Más que un capricho: el tradicional queso brunost y el pescado rojo son los pilares del bienestar emocional del equipo en Nueva York. Crédito: Shutterstock

Noruega es un país ubicado en la región norte de Europa, donde confluyen tres tipos de climas: el polar al norte —con glaciares de montaña, muy frío y con temperaturas extremas—, el clima marítimo oceánico con temperaturas suaves, y el clima de tundra, que es una franja estrecha entre ambos.

La dieta nórdica está basada en ingredientes del norte; alimentos frescos como el salmón y el bacalao. Incluye frutas y verduras a diario, dando protagonismo a las bayas, coles, tubérculos, legumbres, patatas y hierbas aromáticas. Los alimentos integrales son claves en este patrón alimentario, destacando especialmente la avena, el centeno y la cebada.

Además, se complementa con carne de caza, productos silvestres y, por supuesto, productos orgánicos siempre que sea posible.

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