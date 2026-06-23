Queens sale a votar sin mucha afluencia en elecciones primarias.

Queens es considerado el condado más diverso de Nueva York, y en el ruedo electoral de las elecciones primarias de este martes, se evidenció nuevamente, con más de una veintena de comicios abiertos, principalmente demócratas para elegir a los candidatos que en noviembre se disputarán curules al Congreso, la Asamblea, el Senado estatal y el Tribunal civil.

Y en varios rincones de Queens, se sintió el calor de las contiendas, principalmente por parte de aspirantes y voluntarios, en pulsos reñidos, en los que además de los sablazos de un lado y otro, esta vez tomó un rol destacado el actual alcalde, Zohran Mamdani, quien le hizo barra intensa a 8 candidatos de su corriente socialdemócrata.

Y aunque según datos de las autoridades electorales, en Queens hay 778,274 votantes activos registrados del Partido Demócrata , y 156,217 del Partido Republicano, del grueso general, estimado en 1,283,255, a juzgar por impresiones en los puestos electorales, el condado pareció salir a votar sin mucha afluencia.

El hecho no sorprende, dado que el promedio de participación electoral en comicios primarios similares suele estar entre el 25% y el 29%, mostrando el liderazgo del abstencionismo.

Carolina Uribe, quien ejerció su derecho al voto en Jackson Heights, se mostró muy comprometida con la cita electoral y aseguró que votó convencida de que es necesario que haya un cambio en el liderazgo de su distrito. Allí, cobró especial interés la contienda por la curul del Distrito 13 al Senado estatal, que actualmente tiene la senadora demócrata de origen colombiano, Jessica Ramos, que debió enfrentar a Hiram Monserrate y Jessica González-Rojas, apoyada por Mamdani.

“Yo estoy harta de tantas basuras y desorden en este barrio. Llevo años viviendo aquí y a veces parece que uno viviera en un basurero, lleno de puro desorden. Ojalá que la Jessica que gane se ponga las pilas y de verdad ayude a mejorar nuestros barrios”, dijo la votante, quien agregó que la influencia de Mamdani la ayudó a decidir su voto. “Creo que es mejor tener a políticos de un mismo bando para que muevan las cosas más fácilmente”.

En Astoria, Queens, donde se llevó a cabo otra de las competencias más apretadas para saber quién se quedaría con la boleta demócrata para las elecciones generales del 4 de noviembre por el Distrito 7 al Congreso, que dejará Nydia Velázquez, tras más de 30 años en la Cámara, algunos puestos de votación registraron menor ausencia de votantes, pero altas emociones. Por esa curul se enfrentaban el presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso; la asambleísta de Queens, Claire Valdez, apoyada por el Alcalde; la concejal de Astoria, Julie Won y el defensor comunitario Vichal Kumar.

“Soy de Queens, pero voté por Antonio Reynoso, porque es un político serio, que tiene experiencia y que ha luchado por la gente inmigrante. Estas elecciones al Congreso son muy importantes, porque vamos a decidir a quién mandar a pelear a Washington y no tiene sentido mandar a gente que no tiene historial”, dijo bastante emocionado el votante José Becerra. “La propia Nydia eligió a Reynoso, y aunque él ha hecho su carrera en Brooklyn, por ser este distrito de ambos condados, van a ver que Queens lo ayudará a ganar”.

Por las curules del Congreso en Queens, el Distrito 3 enfrentó al titular demócrata Thomas R. Suozzi contra Danielle Welch y por el lado republicano a Michael J. LiPetri Jr. y Greg Hach. En el Distrito 6, la actual representante demócrata Grace Meng enfrentó al aspirante Chuck Park.

La candidata al Senado Jessica González-Rojas tras votar en Queens. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

Asimismo, en el Distrito al Congreso 14, que incluye partes de Queens, la actual representante Alexandria Ocasio-Cortez busca superar a Felipe García y Marty Dolan en las primarias demócratas.

A nivel estatal, en el Distrito 12, los demócratas Steven B. Raga y Aber Kawas se enfrentaron por la curul que dejará el senador Michael Gianaris. Y en el Distrito 15, el actual senador Joseph P. Addabbo se midió a Albert Baldeo.

En cuanto a las curules por la Asamblea estatal, en el Distrito 23, para suceder al saliente demócrata Stacey Pheffer Amato, la pelea fue entre Pesach Osina y Mike Scala. En el Distrito 28, el actual asambleísta Andrew Hevesi buscaba ganarle al aspirante Jonathan Rinaldi. En el Distrito 30, donde Steven B. Raga dejará el cargo en busca del Senado, se enfrentaron Somnath Ghimire, Patrick Martínez y Shamsul Haque.

Además de esas reñidas elecciones en dichos distritos, también hubo primarias en los Distritos 32, 33 y 34. Este último cobró mucha atención ya que tras la salida de la actual asambleísta demócrata Jessica González-Rojas, aspirando al Senado, Brian Romero se enfrentó a Rosa Sánchez. Y en el Distrito 36, de Astoria, que dejó Mamdani en diciembre pasado como asambleísta, la actual asambleísta Diana Moreno se enfrentó a Mary Jobaida y Kevin P. Coenen.

En el Distrito 37 de la Asamblea, la actual asambleísta demócrata, Claire Valdez, no buscará la reelección, en busca del Congreso y la batalla por esa curul demócrata la dieron Samantha Kattan, Pia Rahman y Melissa Orlando. En el Distrito 38 de la Asamblea, la actual representante demócrata, Jenifer Rajkumar, enfrentó a David Orkin y Yonel E. Lettellier Sosa.

En el Distrito 26 de la Asamblea, los republicanos Robert J. Speranza y Philip Sean Grillo buscaban la nominación de su partido para enfrentarse al actual asambleísta demócrata Edward Braunstein.

Los votantes demócratas de Queens además votaron en la contienda para elegir al Contralor Estatal, donde el titular del cargo, Thomas P. DiNapoli, enfrentó a los aspirantes Drew Warshaw y Raj Goyle.

También por los candidatos del Partido Demócrata a juez del Tribunal Civil, que incluyó a John J. Ciafone, Julie M. Milner, Edward Irazarry y Edmond Wong.

Queens sale a votar sin mucha afluencia en elecciones primarias. Foto Edwin Martinez Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

En el terreno de los republicanos, en Queens solamente hubo primarias para ese partido en el Distrito 26 de la Asamblea, al noreste de Queens y en el Distrito 3 al Congreso, que incluye una pequeña parte del noreste de Queens.

Queens en datos electorales