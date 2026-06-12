Mundial 2026: Quién es el árbitro Wilton Sampaio, que expulsó a tres jugadores en el partido inaugural

El árbitro Wilton Sampaio no tuvo piedad en el partido inaugural del Mundial 2026 y expulsó a tres jugadores: dos de Sudáfrica y uno de México. Además, se convirtió en el único colegiado en la historia de la Copa del Mundo en sacar tres tarjetas rojas (y directas) en un juego inicial.

En el minuto 50 expulsó a Sphephelo Sithole por una falta en la que aplicó la regla del último hombre. Seguidamente, en el 84′, le mostró la cartulina a Themba Zwane por una presunta agresión.

Y ya en los últimos segundos del duelo retiró del campo al capitán de México, César Montes, también por una falta de último hombre.

De esta manera, Wilton Sampaio supera el récord que ostentaba el árbitro francés Michel Vautrot, quien expulsó a dos futbolistas en el partido entre Argentina y Camerún, que inauguraba el Mundial de Italia 1990.

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Quién es el árbitro Wilton Sampaio

El brasileño Wilton Pereira Sampaio es uno de los árbitros sudamericanos más reconocidos de la actualidad y una de las caras habituales de la FIFA en los torneos internacionales. Tiene 44 años de edad.

Desde 2013 forma parte de la lista de árbitros internacionales de la FIFA y representa a la Federación Goiana de Fútbol.

Comenzó a arbitrar cuando apenas tenía 15 años, pero curiosamente algunos dirigentes del arbitraje brasileño consideraban que era demasiado bajo para dirigir partidos de alto nivel, algo que terminó desmintiendo con su trayectoria internacional.

Sampaio participó en la implementación inicial del VAR durante el Mundial de Rusia y posteriormente fue seleccionado como árbitro principal para la Copa del Mundo de Qatar. Allí dirigió encuentros de gran relevancia como Países Bajos-Estados Unidos en octavos de final y el mediático Inglaterra-Francia en cuartos de final.

También ha estado presente en competiciones de prestigio como la Copa América, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Entre los partidos más destacados de su carrera figura la semifinal de Libertadores entre Boca Juniors y River Plate en 2019.

Sampaio expulsó a Themba Zwane, de Sudáfrica, por una presunta agresión: un cachetazo al rostro de Roberto Alvarado. Crédito: Silvia Izquierdo | AP

Otro detalle de Sampaio que se hizo viral en redes sociales fue la curiosa explicación que soltó en la expulsión de Themba Zwane, luego de ver las imágenes del VAR. El brasileño evidenció su dificultad para hablar inglés, lo que generó millones de reacciones y comentarios.

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