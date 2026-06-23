Video muestra que hombre se lanzó desde un balcón del Madison Square Garden durante un concierto

Imágenes de video muestran que Paul Kueker, el hombre que murió durante un concierto de la banda Goose en el Madison Square Garden de Nueva York, se lanzó desde un balcón del recinto, informó el New York Post.

El material, obtenido por el diario neoyorquino, muestra a Kueker, de 51 años, saltando de cabeza por encima de una barrera de cristal de aproximadamente 1.2 metros de altura desde una zona elevada del estadio la noche del sábado.

La caída, de unos 45 metros, terminó sobre otros asistentes al espectáculo.

Según fuentes policiales citadas por el New York Post, varios testigos dijeron a las autoridades que Kueker parecía estar intoxicado y posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia antes de saltar poco antes de las 10:00 de la noche.

Un asistente al concierto relató al medio que se encontraba en la zona donde cayó la víctima y describió las escenas posteriores al impacto. El hombre aseguró que escuchó un fuerte estruendo y que, segundos después, se encontró rodeado de sangre.

También afirmó que él y un amigo resultaron golpeados cuando Kueker cayó sobre el público.

De acuerdo con el testimonio, el salto ocurrió durante un intermedio del concierto, cuando una parte importante de los asistentes permanecía sentada en sus localidades.

La policía encontró a Kueker inconsciente y sin capacidad de respuesta tras la caída. Posteriormente fue trasladado al Hospital Bellevue, donde se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades indicaron que varias de las personas sobre las que cayó sufrieron lesiones leves.

Kueker era director de operaciones de la empresa de gestión energética Smartcon Solutions y residía en Niantic, Connecticut. Había acudido al concierto junto a su esposa, Kristen, para celebrar su 25 aniversario de bodas, según familiares citados el medio.

De acuerdo con los reportes, la mujer se encontraba sentada en otra sección del recinto cuando ocurrió el incidente. Inicialmente creyó que su esposo había ido al baño y no supo de la tragedia hasta que fue informada por las autoridades.

La oficina del médico forense de Nueva York informó que la causa oficial de la muerte continúa bajo investigación y que se realiza un análisis toxicológico como parte del proceso.

Tras el incidente, el Madison Square Garden expresó sus condolencias a la familia y amigos de la víctima. Por su parte, los integrantes de Goose manifestaron estar conmocionados por lo ocurrido y rindieron homenaje a Kueker durante una presentación posterior en Central Park.

La banda también anunció que trabaja con especialistas en salud mental para ofrecer apoyo psicológico a seguidores afectados por la tragedia.

Sigue leyendo:

• Hombre muere tras caer desde una zona elevada durante un concierto en el Madison Square Garden

• Adolescentes hallan a su madre con la garganta cortada en apartamento de Brooklyn; NYPD investiga el caso

• Madre ultimada a martillazos y sus niños heridos: roommate se declara culpable en Nueva York