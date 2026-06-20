Madre ultimada a martillazos y sus niños heridos: roommate se declara culpable en Nueva York

Liyong Ye fue condenado a una pena de entre 20 años y cadena perpetua tras declararse culpable de matar a una madre y herir con un martillo a los niños de la víctima en Brooklyn (NYC) en 2023.

“Este acusado perpetró una agresión brutal e impactante contra una madre inocente y sus dos hijos pequeños e indefensos, dejando a la familia destrozada y a la comunidad consternada. Esta importante condena hace que rinda cuentas plenamente por sus actos y protege a la sociedad. Espero que aporte cierto consuelo y cierre a los seres queridos y vecinos”, declaró en un comunicado el fiscal de Brooklyn, Eric González.

Ye, hombre de 50 años, fue sentenciado por el juez Danny Chun, de la Corte Suprema de Brooklyn, conforme a una oferta judicial mediante la cual se declaró culpable el mes pasado de homicidio y de dos cargos de intento de homicidio contra un niño de 5 años y su hermanita de 3.

Según la investigación, el 23 de agosto de 2023, aproximadamente a la 1:30 p.m., el acusado atacó a Zhao Zhao (43) y a sus dos hijos dentro de un apartamento ubicado en 531 52nd St, vivienda compartida por ambas familias y dos compañeros de piso en Sunset Park. Ye y Zhao habían discutido previamente sobre las condiciones de convivencia en el apartamento.

Según la investigación, poco después del ataque el acusado llamó a uno de sus compañeros de piso y le pidió que fuera a recoger a su niño. Cuando el residente llegó encontró el suelo y las paredes de la cocina cubiertos de sangre. Ye sostenía un martillo ensangrentado y estaba de pie junto a Zhao y sus hijos. El otro residente salió del apartamento y llamó al 911 y Ye fue detenido en el exterior del edificio.

Se recuperó un martillo en el lugar y NYPD la identificó como el arma utilizada en el crimen. El marido de la víctima trabajaba en Ohio y regresó a NYC para estar con sus hijos en el hospital, apuntó entonces ABC News.

Zhao fue trasladada al Hospital Lutheran, donde se certificó su fallecimiento a causa de un traumatismo contundente masivo en la cabeza y el cuerpo. Sus hijos fueron atendidos en la Unidad de Traumatología Pediátrica del Hospital Bellevue y posteriormente trasladados a un centro de rehabilitación de larga duración, donde se recuperaron de sus graves heridas.

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Rafiqul Islam fue condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable de incendiar a propósito una vivienda de su propiedad en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho personas, incluidos seis niños pequeños, dormía en su interior.

También este mes el casero David Daniel fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras haber asesinado “sin piedad” a su novia y a dos inquilinos en Queens (NYC), al creer que ella estaba a punto de terminar la relación.

El mes pasado Paul Caneiro (59) fue sentenciado a cadena perpetua por matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey. Luego incendió su propia casa mientras su esposa y dos hijas estaban adentro, y milagrosamente sobrevivieron.

En abril un hombre murió al explotar a propósito hogar de su familia en Queens (NYC) donde había bebés adentro. En marzo fallecieron una bebé y tres adultos al incendiarse un edificio en Queens (NYC), y luego un hispano fue acusado de haber provocado intencionalmente esa tragedia. En diciembre de 2023 una hispana murió golpeada por un adolescente inquilino en una pelea por la renta en Queens (NYC).

En noviembre de 2025 Nicholas McGee fue sentenciado a prisión de por vida por matar y descuartizar a su roommate ex convicto Kawsheen Gelzer y luego guardar los restos en la nevera de un apartamento en Brooklyn (NYC).

En febrero de 2025 NYPD encontró en una maleta lanzada al East River el cuerpo desmembrado de un hispano de 65 años y su joven roommate luego admitió haberlo matado y cortado en pedazos. En el otoño de 2024 Cory Martin, un proxeneta “sin remordimientos”, fue sentenciado a prisión de por vida por estrangular y desmembrar a su roommate en Brooklyn (NYC) para cobrar su seguro de vida.

En el verano de 2024 una mujer fue encontrada muerta con la cabeza baleada dentro de un saco de dormir abandonado en Midtown East, Manhattan (NYC) y luego su roommate fue detenido como sospechoso. Además un hombre fue asesinado y mutilado en su apartamento El Bronx (NYC) y algunos de sus restos fueron hallados en un carrito de compras en Yonkers; luego su roommate fue detenido y acusado.

En mayo de 2023 un hombre fue arrestado como sospechoso de haber degollado a otro dentro de su apartamento en Inwood (Alto Manhattan, NYC). En abril un hombre de 62 años fue arrestado como sospechoso de apuñalar fatalmente a su compañero de vivienda en Brooklyn. También ese mes un sospechoso se entregó a la policía como presunto responsable de balear a su vecino en El Bronx (NYC). Otro hombre murió al regresar a casa tras pasar 11 días hospitalizado después de ser atacado a cuchilladas por su vecino hispano en ese mismo condado. En marzo de ese año una mujer mató a cuchilladas a su vecino, un joven padre de dos niños, durante una supuesta discusión por ruido en un edificio en El Bronx.

En 2006 una explosión de gas destruyó una casa de cuatro pisos situada en 34 East 62nd St, en el Upper East Side de Manhattan. La tragedia fue provocada intencionadamente por el propietario del edificio, el Dr. Nicholas Bartha, tras una amarga batalla de divorcio.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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