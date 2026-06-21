Hombre muere tras caer desde una zona elevada durante un concierto en el Madison Square Garden

Un hombre de 51 años falleció la noche del sábado tras sufrir una caída desde una zona elevada del Madison Square Garden, en Nueva York, mientras asistía a un concierto de la banda de rock Goose, informaron las autoridades.

Agentes del Departamento de Policía de Nueva York respondieron a una llamada al 911 alrededor de las 9:51 p.m. y encontraron al hombre inconsciente, con lesiones compatibles con una caída desde una altura considerable, reportó la agencia AP.

Posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.

A la víctima la identificaron como Paul Kueker, residente de Niantic, Connecticut. De acuerdo con la policía, se encontraba acompañado por su esposa al momento del incidente.

Las autoridades indicaron que el hombre cayó desde una ubicación correspondiente a la Sección 300 del recinto. Por su parte, NBC News señaló que el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió reportes de que la caída se produjo desde un balcón del estadio, ubicado en el número 4 de Penn Plaza.

La Policía de Nueva York informó que, hasta el momento, no existen indicios de que haya habido actividad criminal relacionada con el caso, aunque la investigación continúa abierta para determinar las circunstancias exactas del hecho.

Tras conocerse la tragedia, la banda Goose expresó su pesar mediante mensajes publicados en redes sociales. Los integrantes manifestaron estar consternados por lo ocurrido y enviaron sus condolencias a los familiares y personas afectadas por la muerte del asistente al concierto.

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