Elon Musk deja de ser billonario tras caída de precio de las acciones de SpaceX

La fortuna de Elon Musk volvió a situarse por debajo del billón de dólares después de que las acciones de SpaceX registraran una fuerte caída durante una jornada marcada por ventas masivas en los mercados financieros mundiales.

Aunque sigue siendo la persona más rica del planeta, el empresario perdió el estatus de billonario apenas unas semanas después de haberlo alcanzado gracias al exitoso debut bursátil de SpaceX.

Su patrimonio cae por debajo del billón de dólares

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la riqueza de Musk descendió a aproximadamente $957,000 millones tras el retroceso de las acciones de SpaceX y Tesla.

El fundador de SpaceX había superado recientemente la barrera del billón de dólares luego de que la oferta pública inicial (IPO) de la compañía espacial valorara a la empresa en más de $2 billones.

El entusiasmo de los inversionistas impulsó la acción durante varios días, alimentado por las ambiciosas metas de la compañía, entre ellas la construcción de centros de datos en el espacio y futuros viajes tripulados a Marte.

Las acciones de SpaceX pierden más de 30% desde su máximo reciente

Sin embargo, el panorama cambió rápidamente esta semana.

Las acciones de SpaceX cerraron el martes alrededor de $156 por título, una caída superior al 30% respecto al máximo intradía de $225 alcanzado el 16 de junio.

Aun así, el precio continúa ligeramente por encima de los $150 con los que comenzó a cotizar el pasado 12 de junio.

La baja coincidió con una venta generalizada de acciones tecnológicas provocada por preocupaciones relacionadas con una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial y el temor a futuras alzas en las tasas de interés.

Analistas cuestionan la valuación de SpaceX

Algunos expertos también han expresado dudas sobre la valoración alcanzada por la compañía.

Documentos regulatorios presentados antes de la salida a bolsa revelaron que SpaceX registró pérdidas por $4,900 millones durante 2025.

Además, su división de inteligencia artificial acumuló gastos de capital por aproximadamente $12,700 millones.

Otro factor que genera incertidumbre es la próxima expiración del período de bloqueo para inversionistas iniciales y accionistas, momento en el que podrán vender parte de sus participaciones en el mercado.

SpaceX sigue siendo la principal fuente de riqueza de Musk

A pesar de la caída, SpaceX continúa siendo el activo más valioso de Elon Musk.

Bloomberg estima que su participación en la empresa espacial tiene un valor cercano a $744,000 millones, lo que representa casi el 80% de toda su fortuna.

Por su parte, su participación en Tesla también se vio afectada por la reciente corrección bursátil y actualmente estaría valorada en aproximadamente $158,000 millones.

Sigue siendo el hombre más rico del mundo

Aunque perdió más de $40,000 millones respecto al nivel necesario para conservar el estatus de billonario, Musk mantiene una ventaja considerable sobre el resto de las personas más ricas del planeta.

Según Bloomberg, la diferencia entre su fortuna y la del segundo lugar, Larry Page, cofundador de Google, ronda los $660,000 millones.

Para ponerlo en perspectiva, esa brecha equivale a más de dos fortunas completas de Jeff Bezos.

Cabe señalar que este tipo de fluctuaciones son comunes en los mercados financieros y recuerdan que una recuperación en el precio de las acciones de SpaceX podría impulsar nuevamente la fortuna de Musk por encima del billón de dólares.

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