Keiko Fujimori espera ser proclamada presidenta de Perú, aunque afirma que Sánchez no la reconocerá

La candidata derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, aseguró este miércoles que espera que en los próximos días el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame oficialmente los resultados para comenzar a componer su gobierno y preparar las primeras medidas de su gestión.

“Es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”, dijo Fujimori en un pronunciamiento junto a un montón de cajas con más de 82,500 actas recabadas por sus más de 90,000 delegados desplegados el día de la votación de la segunda vuelta presidencial, del pasado 7 de junio, con el objetivo de vigilar el sufragio y poder acreditar su triunfo.

“Queremos mostrar las pruebas”, señaló la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) al negarse a responder a Sánchez, quien denuncia sin pruebas un supuesto fraude y reclama anular la votación en el exterior, lo que revertiría los resultados y le daría la victoria a él, que tiene más votos en el territorio nacional.

Opinión de Fujimori por postura de Sánchez

La líder del partido fujimorista Fuerza Popular aseguró que entiende como puede sentirse Sánchez, ya que ella ha pasado por la misma situación tres veces, al haber sido derrotada en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021), las dos últimas por apenas 40.000 votos de diferencia.

Esta vez, con el 98,86 % del escrutinio, Fujimori tiene el 50.12% de los votos válidos frente al 49.88 % de Sánchez, separados por un estrecho margen de 44,027 votos.

“Perú está dividido en dos mitades, y entendemos estas votaciones. Lo que muchas de las personas reclaman es que nuevamente el Estado vuelva a funcionar, y es ahí donde nos vamos a enfocar, en las zonas donde nos han respaldado, pero sobre todo en las zonas donde todavía hay desconfianza a nuestro grupo político”, aseveró Fujimori.

¿Qué propone Fujimori para Perú?

La líder del fujimorismo anticipó que buscará formar su gobierno con “una convocatoria abierta y plural, pero sobre todo con experiencia que nos garantice que cada una de nuestras propuestas que hemos hecho se hagan realidad”.

“Más allá de los discursos, a partir del 28 de julio (día de la investidura presidencial) podrán ver las acciones y decisiones que se van a tomar para recuperar el orden y enfrentar a la delincuencia, sino también para llevar progreso y hacer que las obras se hagan”, sostuvo la ganadora de la elección.

“Nos preocupa sobre todo la llegada de El Niño y tendremos que tomar muchas medidas de inmediato de prevención. Creo que estamos un poco tarde. Por eso, es importante que en los próximos días podamos tener ya la proclamación de los entes electorales”, acotó.

El triunfo de Fujimori, la primera mujer en ser elegida presidenta por votación directa en Perú, supone el retorno del fujimorismo al Gobierno de Perú veinticinco años después de que su padre dimitiera por fax desde Japón tras descubrirse una gigantesca red de corrupción de su administración, lo que después lo llevó a ser condenado a cárcel por ello y por delitos de lesa humanidad.

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