Partido Demócrata asegura su ventaja en Maryland tras definir candidatura clave al Congreso

El legislador de la Asamblea estatal de Maryland Adrian Boafo ganó el martes la primaria demócrata en ese estado para el Congreso, en una contienda marcada por el fuerte gasto de comités de acción política vinculados al sector proisraelí y a la industria de las criptomonedas, divulgados por medios locales.

Boafo, exasesor del veterano congresista Steny Hoyer, se impuso en una de las primarias más concurridas del ciclo electoral para suceder al histórico legislador demócrata, quien se retira tras más de cuatro décadas en la Cámara de Representantes.

El distrito, de fuerte tendencia demócrata, lo perfila como favorito en las elecciones intermedias de noviembre.

Según esos informes de financiación divulgados por medios locales, el supercomité Proyecto de Unidad Democrática, vinculado al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), y otro grupo ligado a la industria de las criptomonedas destinaron en conjunto más de $11 millones de dólares en anuncios a favor de Boafo durante la campaña.

La campaña estuvo así dominada por el papel de gasto externo de estos comités de acción política, cuyos anuncios se centraron en economía e inmigración, sin mencionar ni Israel ni las criptomonedas.

El senador demócrata Chris Van Hollen criticó el nivel de financiación externa y acusó a estos grupos de intentar “comprar” el escaño, mientras varios rivales del candidato denunciaron la influencia del dinero externo en la contienda.

El recuento de votos, aún preliminar en algunos condados, mostró una amplia ventaja de Boafo frente a un campo de más de veinte aspirantes demócratas, en una contienda donde el principal eje no fue la competencia ideológica interna, sino el peso del financiamiento externo.

El quinto distrito de Maryland es considerado uno de los bastiones más sólidos del Partido Demócrata en el país, con márgenes amplios a favor de la formación en elecciones presidenciales y legislativas, lo que convierte la victoria en las primarias en un paso prácticamente decisivo hacia el Congreso en noviembre.

Con información de EFE

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