Republicanos de Carolina del Sur eligen a Alan Wilson para retener la gobernación en noviembre

Alan Wilson, fiscal general de Carolina del Sur, dio un paso importante para los republicanos hacia la gobernación del estado, al ganar la nominación de su bancada al derrotar a la vicegobernadora Pamela Evette en una segunda vuelta electoral.

De acuerdo con los resultados no oficiales, Wilson recibió 218,321 votos y Evette 100,123.

Cuando Wilson subió al escenario entre vítores, agradeció a los demás candidatos que se presentaron en la contienda republicana: el senador estatal Josh Kimbrell, la representante estadounidense Nancy Mace, el representante estadounidense Ralph Norman y el empresario Rom Reddy.

Posteriormente, habló sobre su rival y le agradeció también por haberse presentado en los comicios y añadió que Evette ha servido fielmente al gobernador Henry McMaster.

“Voy a decir esto sobre la Sra. Evette: ella no es mi enemiga. Sus partidarios no son nuestros enemigos”, expresó Wilson. “Son nuestros conciudadanos”.

“Aunque competimos, a veces fue muy duro. Quiero agradecerle que se haya atrevido a participar, que haya sido la mujer en la arena”, agregó el republicano.

Cerca de las 8:15 de la noche, Evette subió al escenario para dirigirse a sus seguidores en su evento.

“No voy a fingir que no estoy decepcionada, porque lo estoy… Para mí, esto no fue solo una campaña, fue un movimiento, un movimiento construido en torno a mantener a Carolina del Sur como el mejor lugar para vivir, trabajar y criar una familia, así que hace apenas unos minutos llamé a Alan Wilson para felicitarlo por su victoria de esta noche y para decirle que cuenta con mi apoyo como candidato del partido”, manifestó la vicegobernadora de Carolina del Sur.

Ahora Wilson se enfrenta al representante estatal Jermaine Johnson, candidato demócrata, en las elecciones generales de noviembre. El fiscal general será el favorito para sustituir a McMaster, el gobernador con más tiempo en el cargo en el estado, que es tradicionalmente republicano.

“Creo que Jermaine es una persona maravillosa, me cae bien, lo considero un amigo”, indicó Wilson. “Tiene una historia familiar increíblemente conmovedora, una historia trágica. La he escuchado y, como dije, estoy deseando competir con Jermaine, al igual que con los demás candidatos. Jermaine Johnson y los demócratas no son mis enemigos, somos competidores. Competimos en el terreno de las ideas y espero tener un debate animado con él en los próximos meses”.

En un video publicado el martes en la noche en Facebook, Johnson dijo que esperaba con interés el animado debate con Wilson.

“No importaba quién ganara la segunda vuelta de las primarias”, dijo Johnson. “Sabíamos que íbamos a hablar de los problemas que aquejan a la gente de Carolina del Sur. Las carreteras siguen siendo las peores de todo el país, la atención médica sigue siendo pésima en este estado y todavía tenemos una tasa de homicidios más alta que la de California”.

En las dos semanas previas a las primarias, los sondeos arrojaban que Wilson aventajaba a Evette en un enfrentamiento directo. Una encuesta hecha por John McLaughlin, aliado de Trump, le daba a Wilson una ventaja de 41 puntos porcentuales, informó The State.

Después de las primarias, Wilson empezó a mostrar su respaldo a otros funcionarios electos. Recibió el apoyo del senador estatal Josh Kimbrell, la representante federal Nancy Mace y el representante federal Ralph Norman, quienes aspiraban a la nominación republicana para gobernador este 2026. En las últimas dos semanas, Wilson sumó más apoyos, alcanzando un total de 50 legisladores estatales. Evette, por su lado, solo contaba con el respaldo de 30 legisladores estatales.

“Alan Wilson fue auténtico, alegre y firme”, dijo el estratega republicano Rob Godfrey. “El fiscal general apeló a la base más amplia de votantes conservadores al hablar sobre cómo hacer que el estado sea más asequible para las familias y las empresas, cómo hacer que las comunidades sean más seguras para todos y cómo hacer que el gobierno rinda cuentas a los votantes”.

Wilson contó con el respaldo de 19 senadores estatales y 31 integrantes de la Cámara de Representantes, incluyendo miembros tanto del ala conservadora de línea dura Freedom Caucus como del tradicional grupo republicano de la Cámara.

“Creo que definió mejor lo que haría como gobernador, quién era y qué representaba. Primero”, señaló Warren Tompkins, veterano observador político y exoperador. “Segundo, creo que tenía un atractivo mucho más amplio para todos los sectores del partido”.

Wilson besa a su esposa Jennifer mientras celebran su victoria en la segunda vuelta de las elecciones republicanas para gobernador. Crédito: Meg Kinnard | AP

Evette destacó las relaciones que forjó en la Asamblea General en sus dos mandatos como vicegobernadora, pero Wilson parece tener todavía más porque ha sido fiscal general por cuatro mandatos.

“Es el doble de tiempo para desarrollar relaciones, mientras que él ha estado trabajando directamente con miembros de la Cámara de Representantes y del Senado en varios asuntos relacionados con la oficina del fiscal general”, dijo el estratega republicano Dave Wilson, quien no tiene parentesco con el fiscal general.

“Evette ha sido la segunda al mando de la administración McMaster, diciendo que está desarrollando relaciones, pero no dedica ni de lejos el tiempo que Wilson, que lleva más tiempo en el cargo”.

El mayor revés para la vicegobernadora se produjo el viernes pasado, cuando el mandatario republicano cambió su apoyo en la contienda a un doble apoyo a Evette y Wilson, ya que Trump cubrió sus espaldas para asegurarse de dar su respaldo públicamente al ganador de la elección.

Si bien Wilson habló de su historial de defensa del presidente y su agenda en medio de la campaña, el fiscal general llevó a cabo la mayoría de la campaña sin el apoyo de Trump, y de hecho, en principio no lo recibió. No logró el respaldo del primer ejecutivo hasta cuatro días antes de la segunda vuelta que se llevó a cabo ayer.

Wilson apuntó el martes en la mañana que estaba agradecido por el apoyo del mandatario, pero elogió mucho más a su equipo de campaña.

“Mi equipo trabajó arduamente durante todo un año. Nos entregamos por completo a esta campaña. Intentamos llevar a cabo una campaña positiva”, indicó Wilson.

“Intentamos centrarnos en los votantes, en el futuro de Carolina del Sur, y ya saben, la gente puede atribuirlo al presidente, pueden atribuirlo a los respaldos, pero al final, no son los respaldos los que ganan las elecciones, sino el mensaje, la organización, los candidatos y la gente que los rodea”.

En este sentido, el senador Tim Scott, luego del apoyo del presidente el viernes, expresó públicamente su respaldo a la campaña de Wilson. Scott había estado ayudando a Wilson con la recaudación de fondos.

El ahora candidato a la gobernación de Carolina del Sur lanzó su campaña el 23 de junio del año pasado, pero ya llevaba varios meses recorriendo el estado mientras organizaba su equipo de campaña. Su personal también pareció llevar a cabo una campaña más consistente, sin reaccionar de manera exagerada a los acontecimientos, manteniendo el norte y evitando errores.

A inicios de año, Wilson eligió al senador estatal Mike Reichenbach, republicano de Florence, como su compañero de fórmula, lo que permitió a la campaña incrementar la cantidad de lugares y grupos a los que podían dirigirse.

En las últimas semanas de la campaña, Evette empezó a llamar a Wilson un “político de carrera” mientras trataba de promover su perspectiva empresarial ajena al ámbito político. Además, lo criticó por el aumento salarial que recibió en 2023, que elevó su sueldo anual de $92,000 a $208,000 dólares.

En una intervención en su oficina de campaña la semana pasada, Wilson rechazó la caracterización que hizo la vicegobernadora.

“Para mí, se trata de una cuestión de mentalidad”, zanjó Wilson. “Siempre les digo a todos que el día que actúe como si el cargo que ocupo, ya sea el de fiscal general o gobernador, fuera mío, ese día dejaré de merecer su apoyo, porque pertenece al pueblo. Simplemente ocupamos cargos públicos y depositamos nuestra confianza en el pueblo, y esa es mi mentalidad. Por eso estoy aquí para servir al pueblo, no para servirme a mí mismo”.

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