Quién es Daniel Muñoz, el goleador de Colombia en el Mundial 2026 que casi abandona el fútbol para emigrar a EE.UU.

Mientras todos centran sus expectativas en James Rodríguez y Luis Díaz, el héroe de Colombia está siendo un lateral derecho. Daniel Muñoz anotó el gol decisivo contra República Democrática del Congo y aseguró la victoria y la clasificación de Colombia ‌a los dieciseisavos de final del Mundial.

En el debut de Colombia ante Uzbekistán, Muñoz anotó también el primer gol del encuentro. Su desempeño lo está poniendo como el mejor de su selección e incluso ya figura como goleador con dos tantos en dos partidos.

En los primeros minutos del duelo disputado en Guadalajara, Muñoz, en una imagen calcada a su primer gol frente a Uzbekistán, se metió en el área como un delantero y rompió las redes.

Sin embargo, ⁠tras la revisión del VAR, el árbitro italiano Maurizio Mariani lo anuló por fuera de juego.

Casi 70 minutos después, un magnífico pase de Juan Fernando ⁠Quintero llegó a Muñoz, quien finalmente logró superar la férrea defensa del portero Lionel Mpasi.

Tras ser nombrado jugador del partido, Muñoz se quitó mérito sobre el ser goleador y motor ofensivo de su selección. “No porque yo haga el gol soy la figura. La figura somos todos. Los tres puntos los logramos todos. Esto es una familia y aquí la ‌figura se llama Colombia“, dijo.

Daniel Muñoz with a reminder to us all: Never give up ?? pic.twitter.com/RBxWGJmxCq — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 24, 2026

¿Quién es Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz Mejía nació el 26 de mayo de 1996 en Amalfi, Antioquia. Creció en un hogar humilde donde el fútbol era parte de la vida cotidiana. Desde niño fue hincha del Atlético Nacional de su país.

Viajaba largas distancias e incluso pedía aventones o se iba a ver los partidos a bordo de mulas. En su adolescencia hizo parte de Los del Sur, la barra brava del club.

Antes de llegar a la élite, Muñoz se presentó a más de 15 pruebas en clubes dentro y fuera de Colombia. Intentó fichar en Cruz Azul (México), Udinese (Italia) y equipos como Tolima y Medellín, pero no tuvo éxito.

La situación obligó a Muñoz a buscar otras alternativas diferentes al fútbol, como migrar a Estados Unidos para trabajar y mejorar sus condiciones de vida. No obstante, la visa le fue negada y esto lo obligó a seguir luchando. Paradójicamente, ahora conquista a Estados Unidos con su fútbol en pleno Mundial.

Su oportunidad llegó en 2016, cuando Águilas Doradas lo invitó a entrenar sin contrato. Tras varios meses, el club finalmente lo firmó en 2017. Debutó al año siguiente marcando tres goles en 32 partidos.

Muñoz se unió al club de sus sueños en 2019, cuando el Atlético Nacional lo firmó por petición de Juan Carlos Osorio. Debutó en julio del 2019 en una victoria contra el Once Caldas.

Muñoz marcó el gol 5000 en la historia del equipo y el más rápido en la historia de los torneos en Colombia (22 segundos). En 2020, dio el salto a Europa cuando lo fichó el Genk de Bélgica.

En 2024 llegó al Crystal Palace, donde se transformó en figura y en uno de los mejores laterales de la Premier League. Fue clave en la conquista de la FA Cup y la Conference League de este año.

Muñoz debutó con la selección el 3 de junio de 2021 y ahora es el goleador de tricolor en el Mundial 2026, compartiendo la tabla de goleo de la Copa del Mundo con figuras como Harry Kane o Cristiano Ronaldo.



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