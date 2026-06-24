Colombia se metió en los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer al Congo en Guadalajara

La selección Colombia cumplió su primer objetivo en el Mundial 2026, al asegurar su presencia en los dieciseisavos, tras vencer 1-0 al Congo en Guadalajara, México.

¡La Selección Colombia volvió a ganar y es líder en su grupo! ???#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Con el triunfo, la Tricolor queda como líder del Grupo K con seis puntos a falta de una fecha para terminar la primera vuelta de la Copa Mundial 2026 y le dio la clasificación a la siguiente fase de eliminación directa.

Cerrarán la primera ronda el próximo sábado en la ciudad de Miami, enfrentando a la Portugal de Cristiano Ronaldo, en un duelo directo por el primer lugar del grupo.

¡Colombia saca pasaje a dieciseisavos de final! ?#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA ? (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Solitario gol de Daniel Muñoz

Los colombianos tomaron de inmediato posesión del partido creando distintas oportunidades de gol como la de Muñoz un par de minutos después cuando tras un rebote dentro del área no pudo conectar de manera clara para empujar el balón dentro de la portería de los ‘Leopardos’.

El defensa continuaba empujando por otra oportunidad y tras dos acciones de cabeza logró anotar, pero el gol fue anulado por un fuera de lugar.

El portero Lionel Mpasi empezaba a convertirse en figura tras una gran atajada a James Rodríguez. El capitán colombiano pegó un potente zurdazo de larga distancia y Mpasi apenas sacó con su mano izquierda.

Luis Díaz también probó suerte a los 15 minutos con un potente derechazo que con un poco de suerte, Mpasi rechazó al tiro de esquina una vez más.

Para la segunda mitad, Colombia siguió imponiendo las reglas de juego cuando Díaz tuvo una clara a los cuatro minutos de reiniciado el encuentro con un disparo cruzado con la zurda que rechazó Mpasi. El rebote quedó para Jhon Lucumí, quien la envió muy arriba del travesaño. Congo mantenía su estrategia de contragolpe.

Cuando el desespero se apoderaba de los colombianos, nuevamente Muñoz, tal como lo hizo ante Uzbekistán, se ha convertido en el salvador de los cafeteros. El defensa abrió el marcador a los 76 minutos para recibir la ovación de su afición en Guadalajara.

¡COLOMBIA POR FIN ROMPE EL CERO!



Tras un buen pase de Juanfer Quintero, Daniel Muñoz fue recompensado con una gran anotación, luego de tanto insistir. pic.twitter.com/Kl3AGPxWBW — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

Con una asistencia de Quintero, Muñoz se escabulló por la derecha, aprovechando el espacio que dejó la defensa congoleña y con la zurda cruzó un disparo raso que el portero no pudo contener y así poner el 1-0 del triunfo de Colombia.

James Rodríguez histórico

James Rodríguez escribió una nueva página en la historia de la selección colombiana al disputar su décimo encuentro en una Copa del Mundo, igualando la marca de los legendarios Carlos Valderrama y Freddy Rincón.

Si mantiene su presencia en el once titular, el mediocampista quedará como el jugador colombiano con más partidos mundialistas cuando enfrente a Portugal en la última jornada de la fase de grupos.

Detrás de ese registro aparecen el arquero suplente David Ospina, con nueve partidos en Copas del Mundo, y Juan Guillermo Cuadrado, quien también suma nueve apariciones, aunque no fue incluido en la convocatoria de Colombia para este Mundial.

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