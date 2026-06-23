Brad Lander, respaldado por Mamdani, derrota a Dan Goldman en primarias de Nueva York

El alcalde de Nueva York impulsa una lista de candidatos afines con el objetivo de aumentar la influencia de los sectores progresistas en Washington

Brad Lander, respaldado por Zohran Mamdani, derrota al congresista Dan Goldman en primarias de Nueva York

El alcalde Zohran Mamdani respaldó a Brad Lander como candidato. Crédito: Ryan Murphy | AP

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Por  Luis De Jesús

El excontralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, respaldado por el alcalde Zohran Mamdani, derrotó este martes al congresista demócrata Dan Goldman en unas primarias que representan una importante victoria para el sector progresista del partido.

Goldman, quien cumplía su segundo mandato en la Cámara de Representantes, perdió frente a Lander en una contienda marcada por debates sobre la guerra en Gaza, la política migratoria y el rumbo ideológico del Partido Demócrata, reseñó la agencia de noticias The Associated Press.

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