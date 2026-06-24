Telemundo lanza nuevo avance sobre la temporada final de “El Señor de los Cielos”

Faltan solamente dos semanas para el esperado estreno de la décima y última temporada de “El Señor de los Cielos”. Por ende, Telemundo aumentó las expectativas de sus seguidores con un nuevo avance exclusivo compartido este martes a través de las distintas plataformas.

La mayor y más esperada noticia de cara a la última temporada será el regreso de Aurelio Casillas, interpretado nuevamente por Rafael Amaya, quien volverá para retomar su poder, luego de mantenerse ausente de su entorno durante un buen tiempo.

Para lograr ese cometido, “El Señor de los Cielos” debe enfrentar innumerables problemas con sus enemigos y, a su vez, con la justicia norteamericana, la cual lo estará acechando constantemente. Incluso debe tener cuidado con sus aliados.

Nuevo avance de Telemundo

En este nuevo avance, se aprecia a un Aurelio que debe estar en una constante lucha para recuperar todo lo perdido, principalmente el respeto. El protagonista empieza casi desde cero y va dejando atrás a cada uno de sus enemigos, para realzar el poderío de su apellido.

Desde peleas con armas blancas, persecuciones con bombas, juegos de azar, suspenso, investigaciones, armamento pesado, enfrentamientos, hasta confrontaciones, es lo que se aprecia en lo que se entiende como el último avance por lo cerca de la fecha de su estreno.

Elenco con personajes importantes

Otros personajes importantes que marcarán su regreso serán el de Rutila Casilla y Diana Ahumada, interpretados por Caren Aub e Isabella Castillo, según información del portal El Universal.

La producción también incorporará a un amplio elenco integrado por figuras como Roberto Sosa, Maricela González, Robinson Díaz, Sandra Echeverría, Ximena González-Rubio, Plutarco Haza, Aleida Núñez, Michel Chauvet y Nicolás Haza. Además de otros nombres que irán dándole color a la serie.

Aún se desconoce el número de capítulos que tendrá esta serie, pero la que menos tuvo fue la primera temporada, que contó con 74 capítulos, y la tercera se presentó con 104 capítulos, para un total de más de 700 episodios en total en lo que va de producción general.

Lo que eso avizora es que, al tratarse de la temporada final, se podría tratar de un largo maratón, incluso superior al promedio que presentaron en las temporadas anteriores.

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