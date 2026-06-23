Luis Miguel salió del hospital tras someterse a una cirugía cardíaca

El cantante Luis Miguel fue dado de alta luego de someterse a una cirugía cardíaca en Nueva York, según informaron medios como Semana.

Luis Miguel fue internado en el Mount Sinai, de Nueva York, donde fue sometido a una cirugía del corazón y se ha mantenido bajo observación durante las últimas semanas.

El medio de comunicación El Economista reportó que, según fuentes del Hospital Mount Sinai, “todo ha ido bien tras la intervención y Luis Miguel ha abandonado el centro situado en Manhattan”. El mismo medio de comunicación señala que, tras ser dado de alta, el cantante se trasladó a México para continuar con su recuperación.

La revista Semana señaló que “su siguiente destino ha sido México, donde continuará recuperándose en un entorno más adecuado y con la discreción que tanto valora”.

Desde el mes pasado se reportó que el cantante estaba enfrentando problemas cardíacos. Gelena Solano, colaboradora de El Gordo y La Flaca, reportó que el cantante se encontraba “en observación” en Mount Sinai, de Nueva York, tras presentar “un problema cardíaco”.

El pasado 17 de junio, la revista Semana informó que Luis Miguel había sido sometido a una cirugía cardíaca y que se recuperaba de manera satisfactoria.

La revista española señala que el intérprete se encontraba bajo un “estricto protocolo de cuidados y revisiones que ha permitido controlar en todo momento su estado y responder de forma inmediata a cualquier necesidad”. Además, el músico ha estado acompañado en todo momento de su pareja, la diseñadora española Paloma Cuevas.

Hasta el momento, Luis Miguel, su equipo o seres queridos se han pronunciado con respecto al estado de salud del cantante. Durante años, “El Sol de México” ha mantenido los aspectos de su vida personal bajo un total hermetismo, por lo que no es inusual que no haya un pronunciamiento oficial confirmando o desmintiendo su reciente intervención quirúrgica.

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