Beneficiarios del Seguro Social recibirán dos pagos el mes de julio

Algunos beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos verán dos depósitos durante julio, pero esto no significa un pago adicional. El cambio responde únicamente a un ajuste en el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) debido a que el 1 de agosto cae en fin de semana.

Los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán su pago correspondiente a julio el 1 de julio y el de agosto de manera anticipada el 31 de julio, por lo que no habrá depósito de SSI durante agosto.

¿Por qué habrá dos pagos en julio?

Los pagos de SSI normalmente se envían el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha coincide con un sábado, domingo o día festivo, la Administración del Seguro Social adelanta el depósito al día hábil anterior.

Como el 1 de agosto de 2026 será sábado, el pago correspondiente a ese mes llegará el 31 de julio.

Es importante destacar que no se trata de dinero adicional, sino de un adelanto del pago mensual.

¿Quiénes reciben SSI?

El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario está dirigido a personas mayores, personas ciegas y personas con alguna discapacidad que cuentan con ingresos y recursos económicos muy limitados.

Actualmente, el pago promedio mensual de SSI es de $737.

También habrá otros meses con dos depósitos

Este ajuste en el calendario volverá a repetirse más adelante en el año.

Los beneficiarios recibirán pagos el 1 de septiembre y el 1 de octubre de forma habitual, pero el pago correspondiente a noviembre será adelantado al 30 de octubre, ya que el 1 de noviembre caerá en domingo.

Algo similar ocurrirá en diciembre. Los depósitos se realizarán el 1 y el 31 de diciembre, debido a que el 1 de enero de 2027 corresponde al feriado de Año Nuevo.

Calendario del Seguro Social tradicional

Los beneficiarios que reciben el Seguro Social por jubilación, incapacidad o sobrevivientes mantienen su calendario habitual, basado en su fecha de nacimiento:

-Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes: cobran el segundo miércoles de cada mes.

-Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes: cobran el tercer miércoles de cada mes.

-Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes: cobran el cuarto miércoles de cada mes.

Las personas que comenzaron a recibir beneficios del Seguro Social antes de mayo de 1997, así como quienes reciben simultáneamente Seguro Social y SSI, siguen un calendario distinto: el Seguro Social se deposita el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

¿Cuál es el pago promedio del Seguro Social?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, el beneficio promedio mensual del Seguro Social en 2026 asciende a $2,081, mientras que el promedio del programa SSI es de $737 al mes.

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