EE.UU. anuncia $150 millones para Venezuela tras terremotos que dejaron miles de damnificados

Ante los devastadores terremotos que provocaron severos daños materiales en Venezuela, la administración Trump dio a conocer la asignación de $150 millones de dólares para asistir a las miles de víctimas que perdieron sus hogares y, en algunos casos, a seres queridos.

Mediante un comunicado, el Departamento de Estado indicó que, de ese monto, dos terceras partes se destinarán a la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Venezuela.

El resto será dirigido a otras organizaciones encargadas volcadas en las calles tratando de buscar sobrevivientes entre los escombros de las construcciones que se vinieron abajo debido a la intensidad de dos sismos superiores a magnitud siete, o bien a consecuencia de los cientos de replicas surgidas después de las 18:04 tiempo de Caracas, en un miércoles feriado para los venezolanos al conmemorar la batalla de Carabobo.

De esta manera, los beneficiados con la ayuda financiera estadounidense son Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), World Vision, Samaritan’s Purse y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Trascendió que además del dinero mencionado, el gobierno estadounidense desplegó hacia la República Bolivariana a dos brigadas de búsqueda y rescate procedentes de los departamentos de bomberos de Los Ángeles, California, y del condado de Fairfax, Virginia.

Entre los miembros de esas cuadrillas figuran bomberos, personal médico, ingenieros y especialistas en búsqueda y hasta binomios caninos.

El objetivo es rescatar a la mayor cantidad de personas todavía atrapadas bajo los escombros de inmuebles incapaces de soportar la furia de tierra.

Cabe señalar que, debido a las afectaciones registradas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, ciudad cercana a Caracas, las operaciones de aterrizaje y despegue de aeronaves quedaron suspendidas hasta nueva orden, lo cual impide las llegadas y salidas de viajeros.

Hasta el momento, las pérdidas materiales registradas en el centro de la nación sudamericana son incalculables; en tanto que la cantidad personas desaparecidas resulta confusa, pero conforme vayan avanzando los días el panorama será desolador, esto a pesar del apoyo solidario surgido desde países

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