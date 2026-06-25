EE.UU. despliega equipos de rescate en Venezuela tras terremoto

El gobierno de los Estados Unidos inició el envío de unidades especializadas en búsqueda y salvamento hacia Venezuela, luego de los dos terremotos que afectaron al país sudamericano este miércoles, así lo formalizó el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves, una visita oficial en Baréin.

Las primeras brigadas técnicas provienen de los condados de Fairfax, en el estado de Virginia, y de la ciudad de Los Ángeles, California. Rubio precisó que la planificación contempla la incorporación de otros grupos de asistencia en las próximas horas para atender la contingencia actual.

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos confirmó que sostuvo una comunicación directa con las autoridades venezolanas para coordinar la recepción de la ayuda humanitaria.

“Tuve la oportunidad de hablar esta mañana con Delcy Rodríguez, la presidenta interina. Ya estamos desplegando equipos de búsqueda y rescate del condado de Fairfax, Virginia, y de Los Ángeles. Agregaremos otros”, declaró Rubio.

Evaluarán mecanismos para rehabilitar infraestructura

De igual manera, el secretario de Estado detalló que la prioridad operativa se concentra en la localización de ciudadanos atrapados, debido al colapso de múltiples estructuras físicas. Posteriormente, la administración estadounidense evaluará los mecanismos para colaborar en la rehabilitación de los servicios de telecomunicaciones y la infraestructura general.

El norte de Venezuela experimentó dos movimientos telúricos consecutivos con un intervalo de 39 segundos entre ambos eventos. Los reportes técnicos indicaron intensidades de 7.2 y 7.5 grados en la escala de magnitud.

De acuerdo con el último balance emitido por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, la cifra de víctimas asciende a 164 personas fallecidas y 971 ciudadanos heridos.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a las distintas dependencias de su administración ejecutar labores de apoyo inmediato. La instrucción del mandatario se fundamenta en las relaciones operativas existentes entre Washington y Caracas tras el arresto previo de Nicolás Maduro.

Sigue leyendo:

– Servicio Geológico de EE.UU. estima que número de muertos por terremotos en Venezuela podría ser de al menos 10,000

– Imágenes de los graves daños causados en Caracas por los potentes terremotos que han golpeado Venezuela

– Por qué tiembla Venezuela: la falla que explica el fuerte terremoto que sacudió Caracas