Futbolista argentino, Lucas Trejo, busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo, de 38 años, pidió ayuda en redes sociales para dar con el paradero de su esposa e hijos, quienes se encuentran desaparecidos tras los terremotos que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio.

De acuerdo con los reportes, la familia se encontraba en uno de los edificios que colapsó, aunque sus cercanos no pierden la esperanza de que la madre y los dos menores estuvieran en otro lugar.

El reporte lo hizo el defensa del Club Sport Marítimo a través de una historia de Instagram en la que compartió una foto de su esposa y de sus dos hijos, un niño de 7 años y una niña de 5.

Se sabe que el clan se encontraba en un complejo residencial en Playa Grande en La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos; mientras que Lucas Trejo estaba en Caracas disputando un partido.

???? La familia del futbolista argentino Lucas Trejo permanece desaparecida tras el terremoto registrado en Venezuela. El edificio donde vivían se derrumbó. pic.twitter.com/pDm6yn9zds — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Cuñado de Lucas Trejo rompe el silencio

Aunque Lucas Trejo no se ha vuelto a pronunciar en las plataformas digitales, su cuñado, Eduardo Ardiles, señaló que se mantienen positivos.

Puntualizó que uno de los hijos de la estrella del balompié juega a la pelota en una escuela por lo que, junto con su mamá y hermano, podrían haber estado ahí cuando ocurrieron los terremotos.

“Tenemos la esperanza de que no hayan estado ahí [en el inmueble afectado]”, externó a La Voz del Interior, revelando que prácticamente no tuvieron “más comunicación” con el atleta.

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