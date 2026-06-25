Videos muestran saqueos en medio de tragedia por terremotos en Venezuela

Mientras miles de personas enfrentan la tragedia de los terremotos en Venezuela, decenas de personas sacan ventaja y saquean comercios destruidos.

Fotografías y videos compartidos por medios locales y en redes sociales por testigos muestran el asalto en la localidad venezolana de La Guaira, al norte del país, varios de los comercios destruidos por dos terremotos ocurridos el miércoles en este país suramericano, que ha vivido en las últimas horas una treintena de réplicas.

Montándose sobre los techos de varios establecimientos desplomados y hasta atravesando calles totalmente rotas, grupos de personas ingresaron, como pudieron, a estos locales para llevarse alimentos, medicinas y hasta electrodomésticos como televisores, lavadoras o aires acondicionados.

Algunos sacaban los productos de sus cajas y se los llevaban en bolsas.

VIDEO | Cientos de personas saquean comercios dañados por los terremotos que sacudieron el miércoles el estado venezolano de La Guaira. pic.twitter.com/NfoDPd9gzj — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 25, 2026

EFE pudo ingresar a una de las sedes de las franquicias de farmacias del país, Farmatodo, en la zona conocida como Caribe y observó cómo sus anaqueles quedaron totalmente vacíos.

“De un momento a otro (…) Comenzaron a romper una pared que es donde estaban chucherías (golosinas), refrescos y demás (…) y yo estaba aquí cargando mi teléfono”, contó a EFE Gabriel Aldana, de 18 años y residente de la ciudad de Caraballeda.

Equipos antimotines bajaban por la vía que comunica a La Guaira con Caracas mientras ocurrían estos saqueos.

???ESTO ES INACEPTABLE



Comienzan los Saqueos en La Guaira pic.twitter.com/QjJrN7TAvL — Monitor Noticias ?? (@MonitorNewsve) June 25, 2026

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7.2 y 7.5 grados, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

Con información de EFE