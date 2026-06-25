Venezuela eleva a 188 la cifra de fallecidos tras los sismos y reporta 157 desaparecidos

La cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles aumentó a 188, mientras que el número de heridos llegó a 1.520, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El dirigente chavista señaló que la emergencia también ha dejado 157 personas desaparecidas, 200 atrapadas y 2,927 familias damnificadas en distintas zonas del país.

Según el balance oficial, al menos 346 construcciones sufrieron daños a causa de los sismos de magnitudes 7,5 y 7,2. Entre ellas figuran 250 edificios, ocho hospitales y varios centros comerciales. Rodríguez indicó que algunos centros de salud tuvieron que ser evacuados, aunque no precisó cuántos.

Durante una transmisión de la televisora estatal VTV, el presidente del Parlamento informó además que hasta el mediodía del jueves se habían registrado 138 réplicas, una situación que llevó al Gobierno a declarar varias localidades como zonas de desastre.

“Ha obligado” a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a tomar esa medida en sectores afectados, entre ellos el estado La Guaira, explicó el funcionario.

Labores de rescate

Las labores de rescate continúan en Caracas, especialmente en sectores como El Paraíso, San Bernardino, Maripérez y Los Palos Grandes, donde se reportan derrumbes y severos daños estructurales.

Jorge Rodríguez destacó que la ayuda internacional comenzó a llegar al país. “A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas”, afirmó.

Mientras tanto, miles de venezolanos permanecen fuera de sus viviendas por temor a nuevas réplicas. Muchas familias pasaron la noche en las calles, sobre colchones y colchonetas, o refugiadas dentro de sus vehículos.

La incertidumbre por el estado de los inmuebles ha llevado a numerosos residentes a abandonar nuevamente sus casas tras sentir movimientos sísmicos menores durante las últimas horas.

En las zonas más afectadas, maquinaria pesada comenzó a incorporarse a las tareas de búsqueda y remoción de escombros, después de varias horas en las que los equipos de emergencia trabajaron principalmente con herramientas manuales y apoyo de voluntarios.

Con información de EFE.

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