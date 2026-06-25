El terremoto en Venezuela podría convertirse en uno de los desastres más costosos de su historia

El doble terremoto que azotó Venezuela este miércoles 24 de junio ha dejado un saldo de al menos 164 personas muertas y más de 971 heridas, una estimación inicial de la tragedia en un país que ya arrastraba años de problemas económicos y sociales.

Pero las pérdidas humanas son solo una parte del desastre: el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que los daños económicos podrían alcanzar entre $10,000 millones y $100,000 millones de dólares, una cifra que, en su escenario más grave, se acercaría al valor de todo el Producto Interno Bruto (PIB) anual de Venezuela, para convertirse en uno de los desastres más costosos de la historia del país.

Dos terremotos en 39 segundos

Los movimientos telúricos de magnitud catastrófica (7.2 y 7.5 grados) ocurrieron a las 6:04 de la tarde, hora local, con epicentro cerca de San Felipe, estado de Yaracuy, a 280 kilómetros al oeste de Caracas. Entre uno y otro, hubo una diferencia de apenas 39 segundos.

Inmediatamente, edificios de varios pisos colapsaron en Caracas y La Guaira. El aeropuerto internacional de Maiquetía sufrió daños graves y permanece cerrado. El metro de Caracas dejó de operar. El suministro eléctrico, de agua y gas fue suspendido en varios estados.

En estas condiciones, el New York Times calificó el sismo como el sismo más poderoso registrado en Venezuela en más de un siglo.

$200 millones para reconstruir, $100,000 millones en daños posibles

Tras la tragedia, la presidente encargada Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia nacional y anunció un fondo de $200 millones de dólares para iniciar con la reconstrucción de viviendas, hospitales e infraestructura. También instruyó la apertura de líneas de crédito en la banca pública y privada para quienes perdieron negocios o empleos.

El USGS también estimó que las pérdidas económicas derivadas de los sismos irían del 1% al 7% del PIB de Venezuela, es decir, entre $1,000 millones y $7,000 millones de dólares solo en el impacto directo medible. En el escenario más extremo, los daños totales podrían equipararse a todo lo que el país produce en un año.

“Quiero decir que es una verdadera tragedia”, afirmó, al tiempo que convocó al sector privado a sumarse a las labores de rescate.

Sin embargo, la brecha es enorme, ya que representa apenas el 0.2% del límite inferior de los daños estimados por el USGS.

¿Por qué Venezuela es especialmente vulnerable a esta tragedia?

A diferencia de otros países que han enfrentado terremotos de esta magnitud, Venezuela arrastra el efecto de una dictadura que destruyó sus finanzas y su infraestructura durante más de un cuarto de siglo y terminó a principios de este año con la detención de Nicolás Maduro, quien fue capturado por fuerzas especiales de EE.UU. en enero de 2026 y enfrenta cargos de narcoterrorismo ante un tribunal federal en Nueva York.

Su régimen provocó una crisis con hospitales al límite, infraestructura urbana deteriorada y un cuarto de su población fuera del país, tras más de una década de éxodo.

“Esta economía está esencialmente de rodillas, con un cuarto de la población que se fue en los últimos 12 años. Hay desafíos enormes en cuanto a la infraestructura necesaria para manejar este desastre”, explicó Laura Tingle, corresponsal política jefa de ABC News Australia.

Ante este panorama, los hospitales carecen de insumos básicos para atender a casi un millar de heridos, edificios populares construidos sin normas antisísmicas y un Estado con reservas fiscales mínimas para responder. A eso se suma una población que enfrenta graves condiciones de pobreza para intentar hacerse cargo por su cuenta.

La comunidad venezolana en EE.UU. intenta ayudar

Más de 1.2 millones de venezolanos viven en Estados Unidos, con la mayor concentración en el sur de Florida. La mayoría se mantiene al pendiente de sus familias, ya que decidieron dejar su país para huir de la dictadura. Por ello, de inmediato han intentado informarse de la situación que enfrenta la zona afectada y han acelerado el envío de remesas para ayudar con los gastos más urgentes.

La comunidad venezolana de Miami arrancó este jueves 25 de junio una colecta de víveres, medicamentos y dinero para los damnificados.

El secretario de Estado Marco Rubio anunció que, por instrucción del presidente Donald Trump, Estados Unidos desplegará “de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria.” Rubio señaló que la prioridad en las primeras 48 horas es el retiro de escombros porque hay más posibilidades de hallar a personas atrapadas con vida.

La ONU también hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para coordinar la respuesta humanitaria.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los costos del terremoto en Venezuela

¿Cuántas personas han muerto en el terremoto de Venezuela?

Las cifras oficiales reportan al menos 164 muertos y 971 heridos al 25 de junio. Sin embargo, el USGS estima que el número final podría superar las 10,000 víctimas.

¿Qué magnitud tuvieron los sismos?

Dos terremotos con 39 segundos de diferencia: magnitudes de 7.2 y 7.5, con epicentro en el estado de Yaracuy. Fue el sismo más fuerte en Venezuela desde 1900.

¿Cuánto costarán los daños económicos?

El USGS estima entre $10,000 millones y $100,000 millones de dólares, cifra que en su escenario máximo equivale al PIB anual completo de Venezuela.

¿Cómo pueden ayudar los venezolanos en EE.UU.?

A través de donaciones a la Cruz Roja, colectas en comunidades venezolanas de Miami, Nueva York y Houston, o remesas directas, considerando posibles limitaciones bancarias en los próximos días.

Conclusión

La tragedia que afecta Venezuela no terminará con el rescate de sobrevivientes. El verdadero reto llegará al momento de reconstruir un país empobrecido, con apenas $200 millones de fondos declarados frente a daños que podrían llegar a $100,000 millones.

Para la diáspora venezolana en Estados Unidos, la ventana de mayor impacto es en las primeras 72 horas, cuando cada dólar enviado y cada colecta organizada puede marcar la diferencia entre quien sobrevive y quien no.

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