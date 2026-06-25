México goleó 3-0 a Chequia y avanza con paso perfecto en el Mundial 2026

La Selección Mexicana firmó una fase de grupos antológica en su propia casa. Con una contundente victoria por 0-3 sobre Chequia, el ‘Tri’ no solo certificó su boleto a la ronda de eliminación directa, sino que rompió un maleficio histórico: por primera vez en sus 18 participaciones mundialistas, México avanza a la siguiente ronda con rodaje perfecto (9 puntos de 9 posibles) y con la portería completamente imbatida.

Obligados a ganar para seguir con vida, los checos dirigidos por Miroslav Koubek asumieron el protagonismo en el amanecer del juego. Al minuto 8, Denis Visinsky hizo contener el aliento a la tribuna con un derechazo peligroso que pasó rozando el poste de Raúl ‘Tala’ Rangel.

A pesar de dominar la posesión durante los primeros 20 minutos, la escuadra europea careció de profundidad. Tras la pausa de hidratación, México se sacudió el letargo y comenzó a generar peligro, primero con una vistosa chilena de Israel Reyes que se fue apenas desviada, y luego con un zapatazo de Jorge Sánchez que exigió los reflejos del meta Matej Kovar.

Al minuto 55, Luis Romo proyectó un pase preciso para Mateo Chávez; el lateral se escapó por la pradera derecha y, perfilándose para su pierna cambiada, sacó un soberbio zurdazo que se incrustó directamente en el ángulo para desatar la locura con el 0-1.

Al minuto 61, en una jugada orquestada por el juvenil Gilberto Mora, Julián Quiñones cazó un rebote dentro del área y la mandó a guardar con la derecha para el 0-2. En una ráfaga de seis minutos, el sueño checo quedó completamente destruido.

Con el partido en el bolsillo, el Estadio se unió en una ovación ensordecedora al minuto 78. Javier Aguirre mandó a la cancha al histórico Guillermo Ochoa en sustitución de Rangel. Con este cambio, el legendario guardameta sumó sus primeros minutos en el torneo, haciendo oficial su participación en seis Copas del Mundo distintas, un récord de longevidad absoluta en el balompié internacional.

La cereza del pastel llegó en el tiempo de compensación (90+4′). El asturiano naturalizado mexicano, Álvaro Fidalgo, aprovechó una pelota muerta en el área y definió con frialdad de pierna derecha para decretar el 0-3 definitivo en la pizarra.

El ‘Tri’ de Aguirre aguarda ahora en la ronda de los 32 mejores, con la moral por las nubes, un fútbol práctico y una muralla defensiva que hasta ahora nadie ha sido capaz de vulnerar.

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