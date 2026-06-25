Mundial 2026 bate el récord de asistencia de todas las Copas del Mundo

La Copa del Mundo 2026, con un total de 3,605,357 aficionados en los estadios, ya es el Mundial con mayor asistencia de la historia, por delante de Estados Unidos’94, que tenía la plusmarca con 3,587,538 espectadores.

La nueva marca se ha establecido cuando aún no ha terminado la fase de grupos.

La plusmarca del Mundial de 1994, se logró en tan solo 52 partidos, por lo que esta edición, con 104 partidos y un promedio de unos 65,000 espectadores por encuentro, lo superará ampliamente.

“Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen. Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del globo para iluminar esta Copa del Mundo FIFA”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Lo mejor está por venir y todavía tendremos nuevos récords, pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida”, añadió.

La revolución de los estadios llenos

El éxito de asistencia no es casualidad. La combinación de sedes modernas, mercados futbolísticos gigantes y una demanda sin precedentes ha convertido cada jornada en una auténtica fiesta.

Desde el inicio de la competición, los estadios de Estados Unidos, México y Canadá han registrado entradas masivas, impulsadas por aficiones llegadas desde todos los rincones del planeta.

La presencia de selecciones históricas, la facilidad de movilidad entre sedes y el atractivo turístico de Norteamérica han provocado una respuesta extraordinaria del público.

El resultado es contundente: un récord mundial que cae antes incluso de completarse la primera gran parte del campeonato.

Y todavía faltan 44 partidos

Si romper la marca ya es histórico, lo que viene podría ser todavía más espectacular.

A diferencia de los Mundiales disputados entre 1998 y 2022, que contaban con 64 encuentros, la edición de 2026 estrena el formato ampliado de 48 selecciones y 104 partidos, el mayor número en la historia del torneo.

Esto significa que, una vez pulverizado el récord de 1994, aún quedarán 44 encuentros por disputarse, lo que permitirá que la cifra final alcance niveles nunca antes vistos en una Copa del Mundo.

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