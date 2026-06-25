¿Desconfianza o ciencia? La razón por la que Noruega viajó con toneladas de comida al Mundial 2026

Luego de su regreso tras 28 años, la selección de Noruega llega al Mundial 2026 destacando no solo por su buen fútbol, sino por una estricta estrategia nutricional que incluyó traer toneladas de comida desde su país natal.

Sin embargo, esta logística fue malinterpretada por algunos que atribuyeron el cargamento de productos noruegos a la desconfianza en los productos estadounidenses, cuando en realidad se trataba de un esfuerzo integral para cuidar el bienestar de los jugadores y optimizar el rendimiento deportivo.

La selección, que honra a sus antepasados vikingos, va más allá de hacer el remo con cánticos ancestrales; su enfoque está en su alimentación tradicional, la cual incluye elementos clave como el salmón, el queso negro (queso marrón) y otros productos típicos nórdicos.

El cargamento exacto de comida incluyó aproximadamente 580 kilogramos (1276 libras), distribuidos estratégicamente de la siguiente manera, según destaca AP:

300 kilogramos (660 libras) de salmón y trucha noruegos .

(660 libras) de . 100 kilogramos (220 libras) de fletán .

(220 libras) de . 80 kilogramos (176 libras) de queso marrón noruego .

(176 libras) de . 100 kilogramos (220 libras) de queso Jarlsberg.

Más allá del capricho: una estrategia nutricional

Jugadores de Noruega posan antes del partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial entre Irak y Noruega en Foxborough, Massachusetts, cerca de Boston, el martes 16 de junio de 2026. Crédito: Charles Krupa | AP

Rafaela G. Feresin, profesora asociada de nutrición en la Universidad Estatal de Georgia, sostiene que “interpretar esta práctica como una falta de confianza en el sistema alimentario del país anfitrión es malinterpretar el propósito de la nutrición de alto rendimiento”.

Explica que llevar sus propios alimentos tiene como objetivo principal “eliminar la variabilidad innecesaria durante la competición. Llevar a un chef e ingredientes conocidos a un torneo importante es una práctica logística estándar orientada al rendimiento”.

Llevar comida a competiciones internacionales tiene más que ver con el “control, la consistencia y el rendimiento” que con la desconfianza, explica también a AP Amy Goodson, una nutricionista deportiva que ha trabajado con equipos profesionales de élite como los Dallas Cowboys y los Texas Rangers.

Tres chefs, un menú y una estrategia amigable

Los jugadores noruegos Erling Haaland (izquierda), Alexander Soerloth (7), Kristoffer Ajer (3) y sus compañeros celebran tras derrotar a Senegal en un partido de fútbol del Grupo I de la Copa Mundial en East Rutherford, Nueva Jersey, cerca de Nueva York, el lunes 22 de junio de 2026. Crédito: Yuki Iwamura | AP

El chef principal de la selección, Aron Espeland, reveló que no todos los alimentos fueron importados de Noruega; por ejemplo, las naranjas para elaborar el jugo fresco son locales. En total, son tres chefs los encargados de preparar minuciosamente el menú del equipo noruego.

Se trata de crear un ambiente amigable y familiar para los atletas de élite que compiten internacionalmente.

“Los jugadores están acostumbrados a ciertos productos y sabores, y los alimentos familiares pueden contribuir tanto a la recuperación nutricional como al bienestar general durante una competición tan exigente”, comentó Espeland.

Al mismo tiempo, agrega que la experiencia de cocinar para el equipo en Estados Unidos ha sido excelente: “Hemos tenido acceso a ingredientes locales de alta calidad, y nuestro enfoque ha sido combinarlos con una selección de productos noruegos que ayudan a crear continuidad y una sensación de hogar para los jugadores durante el torneo”.

Comer como en casa en el Mundial

Aunque el menú de los noruegos se ha hecho viral en redes, lo cierto es que no es la primera vez que se implementa esta logística. Ya en Qatar 2022 las selecciones de Argentina y Uruguay llevaron miles de kilos de carne para sus tradicionales asados. Anteriormente, en el Mundial de Brasil 2014, la selección de EE. UU. transportó sus propias provisiones de avena, cereales de desayuno, mantequilla de maní y salsa para carne.

En este contexto, los expertos consideran que no se trata de una práctica inusual, sino de un estándar necesario en la alta competencia para asegurar el éxito en compromisos internacionales.

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