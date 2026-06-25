NYC amplía el programa Soccer Streets para el Mundial 2026

La ciudad de Nueva York anunció la expansión de su programa Soccer Streets con 5 nuevos eventos gratuitos que permitirán a los aficionados disfrutar del Mundial 2026 en espacios públicos al aire libre. La iniciativa, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Transporte de la ciudad (DOT), busca acercar la experiencia del torneo a los vecindarios de todos los distritos.

Las Soccer Streets convierten calles y plazas en puntos de encuentro comunitarios donde residentes y visitantes pueden seguir los partidos en pantallas gigantes, disfrutar de espectáculos en vivo y participar en actividades culturales y recreativas.

Las autoridades informaron que durante el Mundial se realizarán más de 100 eventos gratuitos en toda la ciudad, consolidando a Nueva York como uno de los principales escenarios de celebración del torneo.

5 nuevas sedes para vivir el Mundial 2026

De acuerdo a NBC New York, las nuevas Soccer Streets estarán ubicadas en Brooklyn, Manhattan y Queens, y combinarán transmisiones de partidos con presentaciones artísticas y actividades para toda la familia.

Osborn Plaza, Brooklyn

La primera de las nuevas fechas se llevará a cabo el 26 de junio a partir de las 2:00 p.m. (ET) en Osborn Street, entre Belmont Avenue y el extremo sin salida de la vía.

Los asistentes podrán disfrutar de una presentación de Fogo Azul antes del encuentro entre Noruega y Francia, programado para las 3:00 p.m. (ET). Además, habrá actividades organizadas por Hive Public Space, The Horticultural Society of New York y otros grupos comunitarios. También se realizará un recorrido guiado en bicicleta encabezado por Black Girls Do Bike.

Johnny Hartman Plaza, Manhattan

El 2 de julio, desde las 2:00 p.m. (ET), Johnny Hartman Plaza será sede de otra jornada mundialista. El evento incluirá una presentación de Sambuco Tribe y posteriormente, la transmisión del partido correspondiente al enfrentamiento entre el primer lugar del Grupo H y el segundo del Grupo J.

Las actividades complementarias estarán a cargo de organizaciones como Hive Public Space, Drip Sweat y The Horticultural Society of New York.

Kensington Plaza, Brooklyn

La celebración continuará el 7 de julio a las 3:00 p.m. (ET) en Kensington Plaza, ubicada sobre Beverley Road entre Church Avenue y East Second Street.

La programación artística contará con una actuación de ADVANCE/MORE Opera antes del partido identificado como W85 contra W87, correspondiente a la fase eliminatoria del torneo.

La idea es que la gente viva, en más distritos y zonas de la ciudad, fiesta mundialista. (Foto: Andres Kudacki/AP)

Brooklyn Bridge Arches Plaza, Manhattan

Otra de las nuevas sedes será Brooklyn Bridge Arches Plaza el 10 de julio desde las 2:00 p.m. (ET) Allí volverá a presentarse Fogo Azul antes de la transmisión del encuentro W93 frente a W94.

Además de las actividades culturales habituales, los asistentes encontrarán programas organizados por Equity Design, Get Women Cycling y The Horticultural Society of New York. Transportation Alternatives ofrecerá un servicio gratuito de estacionamiento para bicicletas.

Corona Plaza, Queens

La última de las nuevas incorporaciones se celebrará el 15 de julio en Corona Plaza, uno de los puntos más emblemáticos de Queens para la comunidad futbolera de la ciudad.

Las actividades comenzarán a la 1:30 p.m. (ET) con una presentación del Queensboro Dance Festival, seguida por la transmisión del partido W99 contra W100 a las 3:00 p.m. (ET)

El objetivo detrás de la expansión

Según las autoridades municipales, el crecimiento del programa busca garantizar que los neoyorquinos puedan participar en las celebraciones mundialistas sin necesidad de desplazarse largas distancias.

El alcalde Mamdani destacó que el fútbol se ha convertido en una herramienta para unir a comunidades de diferentes culturas y orígenes.

“Una de las mayores alegrías de este Mundial ha sido ver cómo los neoyorquinos han transformado nuestras calles en espacios de celebración, conexión y comunidad”, señaló el alcalde. “Desde Corona hasta Kensington, estas reuniones están acercando a vecinos de distintos idiomas, culturas y procedencias para compartir la pasión por el deporte más popular del mundo”.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Transporte, Mike Flynn, afirmó que las Soccer Streets reflejan la diversidad que caracteriza a NYC.

Las nuevas sedes se suman a una extensa programación que continuará durante todo el verano y que busca convertir cada barrio en una extensión de la fiesta mundialista. Con transmisiones gratuitas, música en vivo y actividades para todas las edades, la ciudad apuesta por llevar la emoción de la Copa del Mundo más allá de los estadios y acercarla directamente a las comunidades que hacen de NYC una de las ciudades más multiculturales del planeta.

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