Shakira revela que sueña con colaborar con Dua Lipa en el pódcast de Lele Pons

Dua Lipa es la artista con la que Shakira quiere compartir estudio. La colombiana no dejó espacio para las dudas al responder una pregunta de Lele Pons sobre el dueto que más le gustaría concretar en “Suite 305”, el nuevo pódcast de la influencer venezolana disponible desde el 23 de junio en Netflix y plataformas de audio.

“Con Dua Lipa me gustaría, me encantaría. Ella habla español perfectamente y ella es increíble”, dijo Shakira en el primer episodio del programa. La confesión llega después de un momento que ya había unido públicamente a ambas cantantes.

En 2025, Dua Lipa interpretó “Pies descalzos” en español durante su “Radical Optimism Tour” en Bogotá, la ciudad donde Shakira escribió aquella canción. La artista barranquillera celebró aquel instante en Instagram con un mensaje que dejó ver su emoción: “Estoy tan emocionada de escuchar mi canción con la voz de Dua, en la misma ciudad donde la escribí hace años. ¿Ves cómo la música nos une? ¡Una chica de Londres y otra de Barranquilla! Mil gracias”.

Dua Lipa respondió también en español: “Fue una noche hermosa y me encantó cantar tu canción. I love you”.

Una afinidad que ya venía gestándose

La interpretación en Bogotá permitió que las dos artistas encontraran un punto de unión en el español, un idioma que Dua Lipa ha incorporado en varios momentos de su carrera. Ahora, la posibilidad de una colaboración toma otra dimensión tras las palabras de Shakira.

Aunque no reveló si ya existen conversaciones para trabajar juntas, la cantante dejó claro que admira a la intérprete de “Levitating”. Un eventual tema reuniría a dos figuras con audiencias globales y trayectorias marcadas por la unión de los idiomas y los sonidos.

La carrera que Shakira imagina en otra vida

La conversación con Lele Pons también mostró una faceta menos conocida de la cantante. Al hablar de su manera de involucrarse en cada aspecto de su vida, Shakira aseguró: “Lo doy todo. En todo doy todo. No me queda nada”.

Pons le preguntó qué sueño le faltaba por cumplir y la respuesta sorprendió a la anfitriona: “Me gustaría estudiar medicina”, confesó la artista.

Shakira explicó que sus amigos la llaman “médica empírica” porque suele intentar descubrir qué les ocurre: “Siempre estoy como diagnosticando: ‘Tú lo que tienes es esto’”, contó entre risas.

La cantante incluso aseguró que en otra vida habría seguido ese camino: “Yo tenía que ser médico, yo no tenía que ser cantante”, afirmó.

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