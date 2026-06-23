El “Minion” que nunca imaginaste: George Lucas le dará la voz a uno

Pocas personas imaginarían que detrás de una nueva película de los Minions aparecería uno de los nombres más influyentes de la historia del cine. Sin embargo, una admiración que llevaba años creciendo terminó llevando a George Lucas directamente a una cabina de grabación.

El creador de “Star Wars” forma parte del reparto de voces de “Minions & Monsters”, la nueva producción de Illumination que llegará a los cines el próximo 1 de julio. La noticia fue revelada por Chris Meledandri, director ejecutivo del estudio, en una entrevista con Collider, donde explicó cómo nació una colaboración que sorprendió, incluso, a los propios responsables de la película.

Según relató el ejecutivo, tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Lucas hace aproximadamente dos años. Lo que más le llamó la atención de aquel encuentro no fue una conversación sobre galaxias lejanas o efectos especiales, sino descubrir que el cineasta era un gran admirador de las producciones de Illumination.

“Tuve el privilegio de conocer a George hace unos dos años, y lo que me llevó a conocerlo fue su gran afición por las películas de Illumination, en especial por “Mi villano favorito”, y aún más específicamente por los Minions”, explicó Meledandri a Collider.

La idea que pasó de broma a realidad

El productor reconoció que la revelación causó entusiasmo dentro del estudio. Después de aquella reunión, comenzó a tomar forma una posibilidad que parecía impensable.

“Fue emocionante descubrirlo y luego compartirlo con el equipo, porque obviamente pertenece a un grupo muy selecto de personas por las que todo el estudio siente un respeto extraordinario”, añadió.

La propuesta llegó entonces a manos del director Pierre Coffin, del coguionista Brian Lynch y del productor Bill Ryan. La reacción fue inmediata.

“Surgió una idea para un personaje a partir de la historia, así que le dije a Pierre: ‘¿Y si pudiéramos contar con George?’. Y me respondieron: ‘¿Estás bromeando?’. No tenía ni idea, pero me dijeron que sí enseguida”, recordó Meledandri.

Una relación que podría continuar

Lucas grabó sus diálogos en París y, según contó Meledandri, la experiencia resultó tan positiva que el cineasta ya piensa en futuros proyectos dentro de la franquicia.

“Estamos encantados de tenerlo en la película. Lo vi hace poco y ya me está hablando del papel que quiere interpretar en la próxima película de los Minions. Es increíble”, comentó el ejecutivo.

Además de Lucas, el reparto de voces de “Minions & Monsters” reúne a figuras como Jesse Eisenberg, Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges, Zoey Deutch, Trey Parker y Phil LaMarr.

Los Minions aparecieron por primera vez en “Mi villano favorito” en 2010 como los inseparables ayudantes de Gru, personaje interpretado por Steve Carell. Desde entonces se han convertido en uno de los fenómenos más rentables de la animación contemporánea. La entrega más reciente fue “Mi villano favorito 4”, estrenada en 2024.

Entre todas sus películas, la franquicia ha acumulado cerca de $5,000 millones de dólares en la taquilla mundial, una cifra que ahora suma un ingrediente inesperado, la participación de George Lucas.

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