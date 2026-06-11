Nueva York tendrá más de 100 fiestas gratuitas para ver el Mundial 2026: dónde estarán

¿No tienes entradas para el Mundial? Nueva York quiere que eso no sea un obstáculo. El alcalde Zohran Mamdani y los presidentes de los cinco condados anunciaron este miércoles una red de más de 100 eventos gratuitos para que residentes y turistas puedan seguir los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en espacios públicos repartidos por toda la ciudad.

Las transmisiones se realizarán en parques, plazas, mercados públicos, teatros e incluso playas, con el objetivo de que el mayor evento deportivo del planeta también pueda disfrutarse fuera de los estadios.

Dónde habrá watch parties del Mundial en Nueva York

Según el anuncio oficial, las celebraciones se extenderán por los cinco boroughs y contarán con pantallas gigantes para seguir los partidos, además de actividades culturales, música en vivo y propuestas gastronómicas.

Algunos de los espacios confirmados incluyen:

Brooklyn Army Terminal (Brooklyn).

Essex Market (Manhattan).

La Marqueta (East Harlem).

Moore Street Market (Brooklyn).

Midland Beach (Staten Island).

Diversos parques y plazas administrados por NYC Parks y el DOT.

Las autoridades adelantaron que el listado completo de sedes y fechas estará disponible en los canales oficiales de la ciudad.

También habrá una gran fiesta gratuita para la final

El anuncio llega pocos días después de que el estado y la ciudad confirmaran que Central Park albergará una multitudinaria watch party para la final del Mundial, prevista para el 19 de julio.

El evento, que se celebrará en la Great Lawn, tendrá capacidad para 50.000 personas y será una de las reuniones públicas más grandes del mundo para seguir el partido decisivo del torneo. Las entradas serán gratuitas y se distribuirán mediante un sistema de sorteo.

El Mundial llegará a Nueva York… incluso sin boleto

La región de Nueva York-Nueva Jersey será una de las protagonistas de la Copa del Mundo y recibirá ocho partidos, incluida la final en el MetLife Stadium. Pero los elevados precios de las entradas han dejado fuera a muchos aficionados.

Por eso, las autoridades locales han insistido en que el Mundial también debe vivirse en los barrios. “Estamos llevando el juego del pueblo directamente a la gente”, dijo Mamdani al presentar la iniciativa. “Queremos que todos los neoyorquinos tengan un asiento en primera fila para esta celebración histórica”.

Cómo encontrar la watch party más cercana

La ciudad recomienda consultar periódicamente las plataformas oficiales de NYC Tourism y de la Alcaldía, donde se actualizará el calendario con nuevas sedes, horarios y actividades especiales.

Desde el Bronx hasta Staten Island, pasando por Brooklyn, Queens y Manhattan, el mensaje es claro: aunque no consigas entradas para el Mundial, Nueva York tendrá un lugar para que vivas la fiesta del fútbol.

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