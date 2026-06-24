Timothée Chalamet y Selena Gómez protagonizarán una nueva película animada

Esta semana, Timothée Chalamet y Selena Gómez anunciaron que serán parte de un nuevo proyecto que está produciendo Illumination. Esta será una película animada titulado “Not Alone”.

Esta compañía, que pertenece a Universal Pictures, es conocida por ser la creadora de clásicos animados como “Despicable Me” (“Mi villano favorito”) y los populares personajes que salieron de esa historia: los minions.

En el anuncio hecho por Universal Pictures y Illumination también se informó que el estreno de “Not Alone” está programado para abril de 2027. El anuncio en redes sociales se hizo al mismo tiempo que se estaba presentando el proyecto en el Festival de Cine de Annecy, en Francia.

En el festival, se explicó que Chalamet, cuatro veces nominado a los Oscar, interpreta a Joe, quien es un mecánico de cohetes con una vida tranquila. Su vida tranquila y monótona se encontrará con la innovación de Fran, personaje al que le dará su voz Gómez, quien está construyendo el primer cohete impulsado con combustible vegetal.

Además del cartel oficial y su fecha de estreno, los creadores de “Not Alone” han compartido la sinopsis de esta película: “Cuando Joe y Fran se reúnen para preparar el lanzamiento inaugural de este revolucionario cohete, surge una chispa inmediata, pero ninguno de los dos es particularmente hábil en el amor. La vida se complica cuando tres extraterrestres —pequeños, traviesos y adorables— se refugian en la casa de Joe. Dunk, Welly y Shirm huyen interplanetariamente de un oficial de la ley celoso pero inepto llamado Zandro. Los extraterrestres deciden que el cohete de Fran podría ser su medio para regresar a casa sanos y salvos”.

La voz del resto de personajes de la historia estará a cargo de Rob Brydon, Diane Morgan, Jamie Demetriou, Brett Goldstein, Allison Janney y Lamorne Morris.

Detrás de la dirección de “Not Alone” está Eric Guillon, quien fue codirector de “Mi villano favorito 3” (2017) y también fue diseñador de la primera de las películas de “Mi villano favorito”, que se estrenó en 2010, y de “Los Minions”.

Este anuncio de Illumination se hace pocas semanas antes de que se estrene en cines “Minions & Monsters”, nueva película del universo de “Mi villano favorito” que se propone ser un éxito de verano al estrenar el 1 de julio.

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