Senegal hace historia con un 5-0 a Irak y roza los dieciseisavos del Mundial 2026

La selección de Senegal resucitó con un soberbio 5-0 sobre Irak. El combinado dirigido por Pape Thiaw, que arrastraba las heridas de sus caídas previas ante Francia y Noruega, necesitaba una victoria abultada para mantener vivo el sueño de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Senegal tardó apenas un suspiro en hacer suya la dinámica del partido. Tras un primer aviso desde el banderín de córner, la recompensa llegó al minuto 3: Abdoulaye Seck ganó los cielos en un saque de esquina y conectó un testarazo picado que, tras un sutil desvío de Habib Diarra, superó al arquero Ahmed Basil para colocar el 1-0.

El panorama se tornó en una auténtica pesadilla para el cuadro iraquí muy poco después. En una transición vertical, el central Rebin Sulaka derribó a Sadio Mané cuando este se enfilaba en solitario hacia la frontal del área. Aunque el colegiado Anthony Taylor mostró inicialmente la cartulina amarilla, la intervención del VAR corrigió la decisión y mandó a Sulaka a las duchas con una tarjeta roja directa.

El complemento transformó la superioridad senegalesa en un asedio asfixiante. Tras varios avisos en el área asiática, un clamoroso desentendimiento en la zaga de Irak dejó un balón suelto en el corazón del área chica al minuto 56; el atacante del Crystal Palace, Ismaïla Sarr, no perdonó a puerta vacía para poner el 2-0 y hundir la moral de los iraquíes.

Pape Thiaw movió el banquillo y la pizarra respondió de forma quirúrgica. Pape Gueye ingresó al césped en sustitución de Diarra y apenas necesitó 81 segundos en cancha para clavar un soberbio zurdazo en la escuadra de Jalal Hassan. Sin levantar el pie del acelerador, el propio mediocampista del Villarreal firmó su doblete particular en el minuto 70 con otro disparo seco y colocado desde la frontal del área que significó el 4-0.

Sadio Mané rozó su premio con un remate al travesaño y Nicolas Jackson exigió los reflejos de Hassan, pero la guinda de la noche llegó en el minuto 83. Iliman Ndiaye cazó una pelota en el área y sacó un latigazo inapelable a la escuadra derecha para sellar el 5-0 definitivo.

Con este resultado, Irak se despide del certamen sin poder sumar unidades, mientras que Senegal revitaliza por completo su balance con 3 puntos y una notable diferencia de goles (+3). Los ‘Leones de Teranga’ cierran la jornada en la tercera plaza del sector y se colocan en una posición sumamente ventajosa.

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