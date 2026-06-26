Condenan a entrenador de prostituir a futbolistas sudamericanos en España

La Justicia de Cádiz condenó a nueve años y ocho meses de prisión a un entrenador de fútbol, J.L.M.J., por obligar a prostituirse e intentar convencer de ello a varios jóvenes futbolistas sudamericanos.

Según informó EFE, el tribunal le ha impuesto esta pena como autor de dos delitos de determinación a la prostitución y otros cuatro en grado de tentativa.

La sala absolvió a un segundo acusado en la causa, el agente de representación D.I.M., para el que las acusaciones solicitaban diversas penas de cárcel.

Según la sentencia, el intermediario absuelto seleccionaba a jóvenes jugadores en países sudamericanos, especialmente en Colombia, para trasladarlos a España y hacer pruebas deportivas.

Para la estancia de los jugadores, este agente contactó con J.L M.J., quien asumió las labores de acogida, manutención y entrenamiento en Prado del Rey (Cádiz) entre octubre de 2019 y mayo de 2020.

El entrenador prostituía a los jóvenes en aplicaciones

Los magistrados han declarado probado que los jóvenes procedían de familias con escasos recursos, llegaron a pasar necesidad alimenticia y necesitaron ayuda de Cáritas y de vecinos.

Ante la imposición de pagos mensuales y la falta de dinero de los afectados, el condenado les propuso prostituirse con hombres a cambio de dinero mediante una aplicación de contactos.

El procesado trasladaba a los jóvenes en su vehículo a zonas próximas a un centro comercial de El Puerto de Santa María y a un pinar de Rota, donde les instaba a prostituirse y luego les reclamaba el dinero.

Dos de los futbolistas accedieron por su situación de necesidad, mientras que otros cuatro se negaron o no llegaron a consumar los actos.

Por estos hechos, la Audiencia de Cádiz ha impuesto a J.L.M.J. una pena de dos años y seis meses de prisión por cada uno de los dos delitos consumados, y un año y dos meses de cárcel por cada una de las cuatro tentativas, multas que suman 10.080 euros, inhabilitación especial para profesiones con contacto con menores, libertad vigilada y la prohibición de acercarse a las víctimas.

J.L.M.J. ha quedado absuelto de los cargos de trata de seres humanos, estafa y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros al albergar el tribunal dudas sobre su intención inicial.

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